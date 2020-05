La Grande librairie, en version inédite : à quoi sert la philosophie ?

André Comte-Sponville, philosophe : Petit traité des grandes vertus (PUF) et Cahier de l’Hern (L’Herne)Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste : La fin du courage (Fayard – livre de poche)Étienne Klein, philosophe des sciences et physicien : Je ne suis pas médecin, mais… (Gallimard)Marcel Conche, philosophe : Diffusion du portrait réalisé en 2017.Dans le cadre du grand concours de La grande librairie SI ON LISAIT… À VOIX HAUTE, on retrouvera, Rachida Brakni, qui nous donnera ses conseils pour bien lire à voix haute.Enfin, à l’occasion de nos Lectures confinées, nous retrouverons Guillaume de Tonquedec et Nicolas Briançon.