La Grande Librairie fait sa révolution, avec Évelyne Lever et Henri Loevenbruck

François Busnel reçoit cette semaine Évelyne Lever pour Paris sous la terreur, chez Fayard, et Henri Loevenbruck, qui signe Le Loup des Cordeliers, publié par XO Éditions.Seront également présents pour évoquer cette période cruciale de l'histoire de France, Jean-Clément Martin (Les Échos de la Terreur, Pocket), Florent Grouazel et Younn Locard (Révolution — Tome 1 : Liberté, Actes Sud/L'an 2) et Catriona Seth pour les Lettres inédites de Marie-Antoinette chez Albin Michel.