La Grande Librairie propose un bol d'air pur, avec Richard Powers

Paru au format poche aux éditions 10-18 dans une traduction de Serge Chauvin en septembre 2019, L'arbre-monde sera au cœur de l'émission et de la rencontre entre François Busnel et Richard Powers. Les deux hommes parcourront les paysages incroyables des Smoky Mountains, chaîne de montagnes de la Caroline du Nord et du Tennessee, aux États-Unis.« Au fil d’une éco-fiction aux dimensions symphoniques, avec au centre du récit un séquoia menacé de destruction, Richard Powers explore ici le drame écologique et notre lente noyade dans le cyber-world, et nous rappelle que sans la nature notre culture n’est que ruine de l’âme », indique l'éditeur à propos de L'arbre-monde, livre salué par un Prix Pulitzer en 2019.