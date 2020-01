La Grande Librairie propose une émission spéciale autour de François Cheng

François Busnel, présentateur de La Grande Librairie (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

François Busnel propose, ce mercredi 29 janvier à 20h50 sur France 5, une Grande librairie spéciale autour de François Cheng en présence de Christiane Rancé (Dictionnaire amoureux des saints, Plon) et Daniel Tammet (Fragments de paradis, Les Arènes).François Cheng, poète et écrivain d'origine chinoise, a été naturalisé français en 1971. Lauréat du prix Roger-Caillois en 2000 et du grand prix de la francophonie de l'Académie française l'année suivante, il est notamment l'auteur de Double chant (Encre Marine, 1998), Cinq méditations sur la mort. Autrement dit sur la vie (Albin Michel, 2013) et dernièrement du recueil de poésie Enfin le royaume (Gallimard, 2018).