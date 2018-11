La Grande librairie questionne notre société

#TELEVISION – C’est désormais le mercredi à 20.50 que le magazine littéraire vous donne rendez-vous chaque semaine. Et François Busnel réunit un nouveau plateau d’invités.





Ce mercredi 21 novembre à 20.50, François Busnel reçoit Daniel Cohen (Il faut dire que les temps ont changé... — Albin Michel), Gérald Bronner (Cabinet de curiosités sociales — PUF), Pierre Rosanvallon (Notre histoire intellectuelle et politique — 1968-2018 - Seuil), Nathacha Appanah (Une année lumière — Gallimard) et Jean-François Marmion (Psychologie de la connerie — Éditions sciences humaines).

Et la semaine prochaine, on retrouvera, ce mercredi 28 novembre à 20.50, François Busnel reçoit Frédéric Lenoir — La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent (Seuil), Serge Joncour — Chien-loup (Flammarion), Catherine Meurisse — Les grands espaces (Dargaud), Catherine Poulain — Le cœur blanc (L’Olivier), Frans de Waal — La dernière étreinte (Les Liens qui Libèrent)



Et rencontre à Paris avec Richard Powers au pied du plus vieil arbre de la capitale, dans le Vème arrondissement, pour son livre l’Arbre Monde, sur la nature et nos liens avec elle. L’auteur explore le drame écologique et notre lente noyade dans le cyber world.