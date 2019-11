La Grande librairie : Sauver la planète, y'a-t-il encore un espoir ?

Notre alimentation, notre mode de consommation, notre relation au monde animal et à la terre… Autant de thèmes, autant de spécialistes pour témoigner de l’urgence à agir. Un avenir est encore possible. Ecoutons-les !La biodiversité est aujourd’hui menacée. Comment faire pour que la terre reste habitable ? Après avoir consacré sa vie au cosmos, le célèbre astrophysicien Hubert Reeves pointe les menaces qui pèsent sur la terre et nous invite à repenser notre place dans la nature.A la croissance forcenée qui inflige à la nature et aux ressources vitales des dégradations irréversibles, l’écologiste, philosophe, écrivain et agriculteur Pierre Rabhi prône la « puissance de la modération » et tire la sonnette d’alarme.A l’heure où la biodiversité s’effondre, où des milliers d’espèces sont menacées d’extinction, la Directrice de recherche au CNRS, Emmanuelle Puydebat, prône une vraie conscience environnementale qui repose sur ce que nous pouvons apprendre de la nature, sous toutes ses formes (plantes, animaux, écosystèmes). Comment peut-elle nous aider à vivre mieux ? Voire nous sauver ?L’humanité entre dans une phase inédite de son évolution. Elle résulte à la fois des révélations apportées par de nouveaux fossiles et les avancées de la paléontologie et de la révolution numérique en marche à l’échelle mondiale sur fond d’urbanisation massive et de dégradation de la planète. Face à cette amplification sans précédent et à ses conséquences, quel avenir pour notre espèce Homo Sapiens ? Réponse en présence du paléontologue Pascal Picq.Cyril Dion propose des pistes d’actions, qu’elles soient individuelles, collectives ou politiques, pour faire face au danger qui nous menace. Mais, plus encore, le réalisateur du documentaire Demain (César du meilleur documentaire en 2016 et plus d’un million de spectateurs en salle) nous invite à construire le monde dans lequel nous voulons vivre. La grande librairie vous donne rendez-vous ce 27 novembre à 20 h 50.Hubert Reeves - Je chemine avec Hubert Reeves et La terre vue du cœur (Editions du Seuil)Pierre Rabhi - Vivre mieux sans croissance (Presses du Châtelet).Emmanuelle Pouydebat - Comment les animaux et les végétaux nous inspirent (Editions Odile Jacob)Pascal Picq - Sapiens face à Sapiens (Editions Flammarion)Cyril Dion - Petit manuel de résistance contemporaine : Récits et stratégies pour transformer le monde (Editions Actes Sud)