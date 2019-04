La Grande librairie soigne les “mots de tête”, avec Boris Cyrulnik

Dans l’émission, François Busnel recevra donc le psychiatre, éthologue et neurologue Boris Cyrulnik (La nuit j’écrirai des soleils, Odile Jacob). Sur le plateau avec lui, on retrouve Mary Dorsan (Rencontrer Darius, POL), Pascal Picq (L’intelligence artificielle et les chimpanzés du futur, Odile Jacob). Tout de suite, la bande annonce.Et cette semaine, un joli clin d'oeil de Léa Drucker :