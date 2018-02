La Grande Librairie, sous le signe du beau et de la création

Cette semaine, La Grande Librairie de François Busnel « refait le match ». Et propose de s'intéresser aux beautés de la création, voire à la création du Beau. Tout un programme.







Dans Victor Hugo, un révolutionnaire (Pluriel/Fayard), Jean-François Kahn retrace le parcours politique atypique de l’auteur des Misérables.

À ses côtés, Éric Hazan. Le fondateur des éditions La fabrique publie un ouvrage sur un autre maître de la littérature, Balzac. Dans Balzac, Paris (La fabrique), l’auteur retrace la relation passionnelle entre l’écrivain et la Ville Lumière.

Prix Goncourt 1976 pour Les Flamboyants, Patrick Grainville signe Falaise des fous (Seuil), véritable fresque picturale historique avec pour toile de fond les falaises d’Étretat. On y croise Courbet et Monet mais aussi Maupassant, Flaubert et Proust.

Avec La mise à nu (Buchet/Chastel), l’écrivain Jean-Philippe Blondel fait le portrait d’un professeur vieillissant et désabusé, qui voit sa vie bouleversée par sa rencontre avec un ancien élève devenu artiste à succès.

Enfin, Sophie Bassignac. La romancière sera présente pour La distance de courtoisie (JC Lattès) ou la rencontre improbable entre une comédienne et un employé de musée accusé du vol d’un tableau.

Rendez-vous jeudi 15 février à 20 h 50