La Grande librairie veut faire lire les jeunes et adolescents

Pour en parler, ce 19 décembre à 20.50, François Busnel reçoit Daniel Pennac (Le tour du ciel – Calmann Levy), Anne Sylvestre (Coquelicot et autres mots que j'aime – Points), Timothée de Fombelle (Capitaine Rosalie – Gallimard), Benoît Minville (Héros – Sarbacane), Catel et Anne Goscinny (Le monde de Lucrèce – Gallimard), Benjamin Lacombe ( Le magicien d'Oz – Albin Michel ).Et enfin Wassim et Éloïse, 11 ans, les lauréats des Petits champions de la lecture, un concours qui depuis six ans promeut la lecture à voix haute, seront sur le plateau. Ils viendront nous montrer leurs talents de lecteurs et évoqueront leur amour des livres.