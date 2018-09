La JDMF fait tomber les barrières nord-sud dans l’édition

Depuis 6 ans déjà, la Journée du Manuscrit a lieu tous les 24 octobre. Ouverte aux auteurs amateurs, elle leur permet de publier gratuitement un livre dans tout l’espace francophone. Elle a plusieurs succès à son actif et a déjà permis à plusieurs auteurs de signer un contrat avec un éditeur.





Mais ce qui est plus rare et plus remarquable est que la Journée du Manuscrit francophone fait tomber les barrières entre le Nord et Sud dans l’édition. Deux livres illustrent parfaitement cette réussite.

Une autrice béninoise éditée en France



Iman Eyitayo est une jeune autrice du Bénin qui a déjà écrit 6 romans, mais n’a jamais réussi à trouver un éditeur en France. En 2017, elle tente sa chance à la Journée du Manuscrit et remporte le Grand Prix du Jury. Grâce à ce prix, elle gagne un contrat d’édition de 10 000 euros.



Pendant 6 mois, elle retravaille son texte avec les conseils d’un Directeur Littéraire, Wilfried N’Sondé, écrivain dont le dernier livre paru chez Actes Sud vient de recevoir 3 prix littéraires Kourouma, France Bleu et BFM/Lire.



Le résultat est un livre percutant et passionnant destiné à un public jeune dont l’héroïne va sauver le monde.

Au-delà du miroir bénéficie d’une sortie nationale ce 11 septembre aux éditions LEN.







Un succès fantastique pour un auteur français



Nicolas Pinel est inspecteur à l’éducation nationale en France. Depuis plusieurs années, il travaille sur une nouvelle méthode pour enseigner les mathématiques autrement à l’école.



Il choisit de le publier aux Éditions du Net en participant à la Journée du Manuscrit 2017. En un an, il en a déjà vendu plus de 10 000 exemplaires, en France, évidemment, mais aussi partout dans le monde jusqu’à Singapour.



Aujourd’hui il est courtisé par les plus grands éditeurs, son livre va être édité en Afrique, il est démarché par un agent littéraire chinois et il prépare une version internationale pour une édition mondiale en anglais.





ActuaLitté est partenaire de la Journée du Manuscrit Francophone. Plus d'informations, et dépôt des ouvrages à cette adresse.