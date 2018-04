La jeune Fédération tunisienne des éditeurs, déjà à pied d'oeuvre

A l'occasion de la Foire internationale du Livre de Tunis, s'est dévoilée la création de la Fédération Tunisienne des Editeurs (FTE), une association professionnelle d'éditeurs ayant pour objectif de promouvoir la production éditoriale tunisienne à l'échelle nationale et internationale.





Les membres fondateurs de la fédération figurent depuis des décennies « parmi les éditeurs les plus actifs et les plus en vue de la profession », assurent ses membres.

Karim Ben Smail Président - Cérès Editions

Monia Masmoudi Vice-présidente - Sud Editions

Abdelaziz Belkhodja Secrétaire général - Apollonia

Elisabeth Daldoul Trésorière - Elyzad

Nicolas Fauqué Membre du bureau - Lalla Hadria Editions

Moncef Guellaty Membre fondateur - Déméter

Ces maisons d'édition rassemblent un riche et large corpus éditorial, en arabe et en français, sur plus de 50 ans. La FTE se définit d'abord comme un lieu d'échanges et de réflexion pour les éditeurs tunisiens.





Mais elle se présente également comme l'un des partenaires professionnels de l'administration tunisienne en matière d'édition, et un interlocuteur réactif vis-à-vis de la presse et des institutions locales et internationales concernées par le livre en Tunisie.

« Nous sommes persuadés que cette nouvelle structure sera une force de proposition, d'information et de structuration de notre secteur », poursuit leur communiqué.



La jeune Fédération déjà sur tous les fronts



Parmi les premiers projets que la FTE va mettre en œuvre, celui d’une collaboration avec la société Orséry, permettant une commercialisation des livres en impression à la demande. Les ouvrages tunisiens bénéficieront d’une distribution dans les établissements où sont implantées les machines de l’entreprise – notamment dans les établissements Leclerc, comme l’expliquait à ActuaLitté Christian Vié, PDG de Orsery.

Intervenant à l’occasion des Assises de l’édition suisse et francophone du Salon du livre de Genève, Élisabeth Daldoul évoquait par ailleurs une des missions que la Fédération aura à mener. « Nous avions une structure ancienne, pour fédérer les éditeurs, mais qui ne convenait plus, car elle entretenait des relations trop opaques. »

Ainsi, c’est avec les pouvoirs publics de Tunisie que les premiers échanges devront avoir lieu. « Nous avons besoin de subventions pour nous aider à travailler au mieux. Et pour ce faire, nous devrons trouver des modèles de fonctionnement avec les autorités : que peut-on leur demander, voire leur imposer, cela reste à définir. »