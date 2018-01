La jeune fille et la nuit, prochain roman de Guillaume Musso, sortira le 24 avril

Les éditions Calmann-Levy annoncent la publication le 24 avril du prochain roman de Guillaume Musso. Le départ du romancier, qui avait passé historiquement quinze années chez XO, avait été le grand transfert de l’année 2017. Six mois plus tard, Guillaume Musso s’apprête donc à signer un premier ouvrage chez son nouvel éditeur.



L’information est dévoilée par RTL, bien renseigné sur le coup, alors que nombre de lecteurs attendaient des nouvelles de Guillaume Musso. « L’auteur le plus lu de France avait fait sensation à l’automne dernier en quittant son éditeur historique XO pour rejoindre les éditions Calmann-Levy, qui laissaient alors entendre qu’il n’y aurait pas forcément de nouveau roman de Guillaume Musso avant l’été », assurent nos confrères.

Eh bien, La jeune fille et la nuit sortira ce 24 avril, et pour l’instant, bien peu d’informations sont disponibles. L’intrigue se déroulera pour partie à Antibes, mais l’éditeur ne souhaite pas en dire plus.

Guillaume Musso, qui reste l’un des meilleurs vendeurs de France, compte plus de 25 millions d’ouvrages écoulés, et traduits dans 40 langues. Et en attendant ce nouveau roman, on pourra toujours se remémorer Un appartement à Paris, qui sortira ce 15 mars chez Pocket.



Le pitch ? Le voici : « A Paris, Madeline, jeune flic londonienne, loue un atelier d’artiste ayant appartenu au peintre Sean Lorenz qui, anéanti par l’assassinat de son fils, est décédé un an plus tôt. Suite à une erreur, Gaspard, écrivain américain, débarque dans le même atelier. Tous deux vont devoir cohabiter le temps de leur séjour. »

