La Journée du Manuscrit Francophone s'associe avec des “booktubers”

Redek et Pierrot sont respectivement diplômé de Science Po et agrégé de lettres. Grands lecteurs, ils se désolaient de voir les jeunes se détourner de la lecture. Pour mieux partager leur passion, ils décident de créer en 2015 leur chaîne YouTube : Le Mock Leur générique, qui reprend des images de l’INA, résument en deux répliques l'existence de leur chaîne :« - Que pensez-vous des livres de poche ?- Beaucoup de mal… parce que cela fait lire beaucoup de gens qui n’en ont pas besoin, finalement. »Chacune de leur vidéo est mise en scène de manière amusante et originale pour (re)découvrir le monde de la littérature. Avec 55.000 abonnés, Le Mock est aujourd’hui l’une des principales chaînes YouTube consacrées au livre. Un petit exemple avec cette vidéo consacrée à Baudelaire :Partageant le même amour de la lecture que les deux "booktubers", La Journée du Manuscrit Francophone a acheté les droits de diffusion de 10 vidéos du Mock pour sa chaîne Facebook : JDMF TV.Cet accord permet à Redek et Pierrot d’étendre leur audience à toute la Francophonie et à la Journée du Manuscrit Francophone de proposer un contenu susceptible de plaire à ses abonnés qui rassemble, en grande majorité, des personnes âgées de moins de 24 ans. Le premier film diffusé est « Les 20 meilleurs livres de l’univers » :La Journée du Manuscrit Francophone est organisée par Les Éditions du Net, en partenariat avec ActuaLitté.