La justice américaine accorde un répit au livre de Mary Trump

Une audience très attendue

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Écrit par Mary L. Trump, nièce de Donald, Too Much and Never Enough : How My Family Created the World’s Most Dangerous Man promet son lot de révélations sur la famille du président américain. Programmé pour le 28 juillet prochain par l'éditeur Simon & Schuster, l'ouvrage a été coupé dans son élan par plusieurs procédures visant à interdire sa publication. Il contreviendrait en effet à un accord de confidentialité signé par Mary Trump elle-même.La première procédure, lancée par Robert Trump, plus jeune frère de Donald, a échoué, mais une deuxième tentative, elle, a été couronnée de succès : le 30 juin 2020, le juge Hal Greenwald a annoncé la suspension de la publication de l’ouvrage , jusqu’au 10 juillet, minimum. Cela signifiait que l'éditeur Simon & Schuster devait cesser les impressions du livre, ainsi que toute distribution.Le PDG de Simon & Schuster, Jonathan Karp, assurait alors que la décision du juge interferait avec la « liberté de publication ». Selon lui, 75.000 exemplaires du livre avaient déjà été imprimés, et plusieurs milliers d'entre eux envoyés aux revendeurs.L'auteure Mary Trump et l'éditeur avaient fait appel, immédiatement, de la décision du juge Greenwald. Quelques jours plus tôt, un autre livre publié par Simon & Schuster, signé par John Bolton, avait échappé à la censure Ce mercredi 1er juillet, le juge Alan Scheinkman, qui siège à la Cour suprême, est revenu sur la décision de son confrère, au motif que Simon & Schuster n'est pas lié à la confidentialité comme Mary Trump pourrait l'être par sa signature d'un accord en ce sens. « Contrairement à Mary L. Trump, Simon & Schuster n'a pas renoncé à exercer ou revendiquer ses droits liés au Premier Amendement », indique le juge dans son avis L'éditeur Simon & Schuster reste évidemment sur le qui-vive, même si le verdict du juge Scheinkman semble accorder un peu plus de champ à l'éditeur. Une audience reste en effet prévue le 10 juillet prochain, pour déterminer si Mary L. Trump contrevient effectivement à une clause de confidentialité en publiant ce livre. « Comme chacun le sait, il existe plusieurs jurisprudences portant sur des interdictions de diffusion et de publication, et nous restons confiants quant au fait que l'injonction initiale sera déclarée non valide », a indiqué Adam Rothberg, porte-parole du groupe.Le juge Alan Scheinkman a apporté une nuance de taille, que son confrère, selon lui, n'avait pas suffisamment prise en compte. Si l'accord de confidentialité signé par les Trump couvre les membres de la famille, il ne doit pas avoir la même portée lorsque l'un d'entre eux est président des États-Unis. « L'intérêt légitime de la famille d'un promoteur immobilier à protéger des secrets est une chose, mais il en est une autre lorsqu'il s'agit du président des États-Unis. »Ainsi, l'intérêt public des révélations de Mary L. Trump pourrait être examiné à l'occasion d'une prochaine audience. Dans son livre, la nièce de Trump révèlerait la fraude fiscale dont Donald Trump serait le bénéficiaire, des accusations d'ores et déjà démenties par les avocats du président américain... Pour ce dernier, l'enjeu est de taille : il doit devenir, en juillet prochain, le candidat des Républicains, pour sa réélection.via Politico