La justice maintient : Amazon a interdiction de vendre des livres

Au 14 avril, Amazon France disposait d’un délai de 24 heures pour « restreindre l’activité de ses entrepôts aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et d’expédition des commandes de produits alimentaires, de produits d’hygiène et de produits médicaux, sous astreinte, d’un million d’euros par jour de retard et par infraction constatée ». La condamnation avait été fulgurante, et rendait justice en faveur du syndicat Union Syndicale Solidaire.On le savait, Amazon France interjetait appel dans la foulée, laissant cependant croire dans les médias que la question était toujours en réflexion. La Cour d’appel de Versailles indique en effet que l’appel a été déposé le 15 avril — sacré délai de réflexion — et une audience était fixée au 21 avril. Outre l’Union, l’association Les amis de la terre était également sur le banc des plaignants.Pour ce 21 avril, cinq interventions volontaires ont été enregistrées : Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT, Confédération Française Démocratique du Travail CFDT, CSE de l’Etablissement de Montélimar de la Société Amazon France Logistique , Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière et CSE Central de l’Entreprise Amazon France Logistique, relève la Cour.Le délibéré, remis à ce 24 avril, à 14 h vient d’être dévoilé. Et Amazon va pouvoir renvoyer ses avocats à leurs études. En effet, la cour d’appel confirme l’ordonnance rendue le 14 avril, qui imposait « à la S.A.S. Amazon France Logistique de procéder, en y associant les représentants du personnel, à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de Covid-19 sur l’ensemble de ses entrepôts ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article L. 4121-1 du Code du travail en découlant ».La mise en œuvre des mesures citées est de nouveau ordonnée, dans les 48 heures suivant la notification de l’arrêt. La firme se voit donc contrainte de « de restreindre l’activité de ses entrepôts aux seules opérations de réception des marchandises, de préparation et d’expédition des commandes des produits, tels que figurant sur le catalogue de la société à la date du 21 avril 2020, suivants » :• Hich -tech, Informatique, Bureau• “Tout pour les animaux” dans la rubrique Maison, Bricolage, Animalerie• “Santé et soins du corps”, “Homme”, “Nutrition”, “Parapharmacie” dans la rubrique Beauté, Santé et Bien-être• Épicerie, Boissons et EntretienTout autre produit est donc prohibé. Passé le délai, « pour chaque réception, préparation et/ou expédition de produits non autorisés, et ce pendant une durée maximale d’un mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué, une astreinte de 100 000 euros pourra être prononcée », considère la Cour.Rappelons que le directeur général, Frédéric Duval, avait de toute manière assuré que même les entrepôts fermés, Amazon continuerait de faire des ventes. Et ce, grâce à l’intervention des vendeurs tiers de sa marketplace — laquelle réalise, selon les chiffres qu’il communiquait, 60 % des produits vendus Une chose est assurée : le directeur général d'Amazon France peut désormais répondre à ses propres interrogations. « La définition de produits d’hygiène, par exemple, est extrêmement difficile. Est-ce qu’un biberon aujourd’hui est un produit d’hygiène ? Moi, je pense que oui, pour une maman ou un papa qui doit donner le biberon à un enfant. Mais est-ce que le juge pense que c’est un produit d’hygiène ? Je ne sais pas pour ce produit. Est-ce qu’un préservatif est un produit médical ? Je ne sais pas », avouait-il.Les préservatifs, oui donc. La firme n'a pas encore réagi à cette annonce. Elle se contente de communiquer sur son implication sanitaire : « Amazon livre 5 millions de masques FFP2 au ministère de la santé, et met ainsi son savoir-faire logistique ainsi que son réseau de partenaires au service des hôpitaux et des professionnels de santé français. »