La langue française en bonne santé : un peu de vocabulaire

(photo d'illustration, Alexander Mueller, CC BY 2.0)

La Commission d'enrichissement de la langue française, organe interministériel, s'efforce de proposer des équivalents français aux termes et expressions étrangers, pour s'assurer d'une évolution de la langue et d'une adaptation aux réalités modernes. Elle a ainsi récemment proposé plusieurs équivalents français dans le domaine des sports.Logiquement, vient ensuite la santé : la commission propose ainsi quelques termes et définitions. On trouvera ainsi ceux de « trauma trigger », « stimulus qui, en rappelant un évènement traumatisant vécu par une personne, ravive chez elle des symptômes caractéristiques du stress post-traumatique », traduit en français par un « déclencheur de symptômes post-traumatiques » ou un « réactivateur de symptômes post-traumatiques ».Méconnu, contraire de l'effet placebo, voici l'effet nocebo, ou la « réaction indésirable qui est imputée par un patient à un traitement, bien qu'elle soit sans rapport avec les propriétés établies de ce dernier ». Une série de termes anglais, basés sur l'idée d'un « crossover », comme « cross-over design » ou « crossover trial », se retrouvent traduits en « étude croisée », ou « essai croisé ».L'ensemble de la liste des termes du domaine de la santé est à retrouver à cette adresse , tandis que la plateforme FranceTerme permet de retrouver toutes les recommandations de la commission.