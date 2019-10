La lecture à voix haute en classe rend les élèves meilleurs et plus sociables

Contre les injustices socioculturelles

1500 élèves ont été sollicités, âgés de 5 à 11 ans, et issus des villes de Lecce, Modène et Turin. Premier élément : pour les besoins de l’étude, les élèves se voyaient présenter la lecture à voix haute comme un moment de détente et de plaisir. Autrement dit, pas de devoirs en découlant ni d’interrogation sur ce qu’on leur avait lu.Première conclusion : la réussite scolaire des bambins qui avaient eu une heure de lecture par jour, durant 100 journées, a été accrue de 10 à 20 %. Avec pour corollaire d’améliorer leur compréhension du texte, ainsi que leurs capacités cognitives.Deuxième élément, évoqué par l’étude, l’implication en classe et le comportement. Il semble bien que ces séances de lecture furent bénéfiques pour tout le monde. Outre les améliorations de compétences, les relations entre les enfants se sont enrichies, entraînant une meilleure sociabilisation.Federico Batini, professeur à l’université de Pérouse en pédagogie expérimentale, indique que l’étude est une nouveauté, à une telle échelle. Mais plus encore, elle a permis, dans sa collaboration avec Giunti Scuola — filiale du groupe éditorial Giunti qui possède également des librairies — d’aborder plusieurs territoires de l’Italie. Des élèves du nord au sud du pays ont été sollicités.« L’inclusion de la lecture à voix haute apporte une stabilité dans toutes les écoles, à tous niveaux, de même que le sport pour la vie, en tant qu’exercice capable de former l’esprit », indique Batini.Avec une différence notable : pour lire à des élèves, nul besoin de terrain de sport. Et par ailleurs, « elle n’a pas de coût supplémentaire pour une école, car elle est réalisée par les enseignants de la classe elle-même ». Lesquels affichent une plus grande motivation, dans leur propre travail.L’étude, Leggimi ancora (Lis-moi encore), a été présentée au début du mois d’octobre, et ses résultats font plus que rêver. En effet, même les enfants avec des difficultés scolaires ont profité de ces moments d’écoute. Une amélioration significative se dégage autour de l’enrichissement des capacités cognitives.Ainsi, les enfants auraient amélioré leur capacité à comprendre les textes de 10 %. De même, ce rendez-vous a introduit des réflexes dans la gestion des informations — écrites ou orales.Conclusion du chercheur, nous disposerions là d’une « véritable démocratisation de l’apprentissage. Lire tous les jours à l’école, à voix haute, durant une période définie parviendrait à réduire l’impact considérable des origines socioculturelles, sur la probabilité de chance de réussir à l’école et dans la vie, pour les personnes. »via La Repubblica