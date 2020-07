La lecture recule encore au sein des pratiques culturelles des Français

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

1973, 1981, 1988, 1997, 2008 et 2018 : les résultats de la dernière enquête Pratiques culturelles des Français, menée par le Département des études, de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture permettent d'observer l'évolution de la lecture au sein des activités culturelles. Notons, avant de rendre compte de chiffres peu engageants pour la lecture, que l'enquête ne prend pas en compte la bande dessinée, ni les mangas.La première question de l'enquête, posée à 9200 personnes en France métropolitaine, portait simplement sur la lecture d'un livre, au moins, au cours des douze derniers mois. 59 % des 15-24 ans ont lu au moins un livre au cours de l'année, comme 59 % des 25-39 ans, 64 % des 40-59 ans et 62 % des 60 ans et plus. Seuls les 65-74 ans lisent plus, de 61 % en 2008 à 65 % en 2018.Dans l'ensemble, 62 % de la population aurait donc lu au moins un livre au cours de l'année passée. Depuis 1988, la baisse est constante : l'enquête de cette année indiquait 73 % de lecteurs, puis 71 % en 1997, 67 % en 2008 et finalement 62 % en 2018.Ce décrochage est particulièrement important chez les hommes (52 % ont lu au moins un livre en 2018, contre 60 % en 2008), les personnes non diplomées (52 % en 2008, 38 % en 2018) ou titulaires du bac (de 80 à 67 %) ou encore les professions intermédiaires (de 79 à 70 %).Sans surprise, le recul de la lecture dans les pratiques culturelles se fait surtout sentir chez les « faibles lecteurs », qui lisent entre 1 et 9 livres par an, toujours hors bandes dessinées, selon le ministère. Dans cette catégorie, la part des lecteurs passe de 39 % à 34 %, pour l'ensemble, alors que l'ensemble reste stable pour les « lecteurs moyens » (de 10 à 19 livres par an, 14 % en 2008 et 2018) et augmente pour les « lecteurs assidus » (plus de 20 livres par an, de 14 % à 15 % en 2018).On pourra nuancer ces résultats en regrettant l'absence de la bande dessinée et d'autres types d'ouvrages dans l'enquête, malgré le succès de ces livres, notamment auprès des plus jeunes. L'enquête menée par le Centre national du livre et Ipsos en 2019 mentionnait ainsi 88 % des Français qui se considéraient comme lecteurs