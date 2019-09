La légendaire ruée vers l'or au Brésil, ou la souffrance de 50 000 ouvriers

Quand Sebastião Salgado est finalement autorisé à visiter Serra Pelada, en septembre 1986, après six années de refus des autorités militaires brésiliennes, il n’est pas préparé au spectacle ahurissant qui l’attend en bordure de forêt amazonienne, aux confins meurtris de cette montagne Pelée : un trou béant, profond et large de 200 mètres, où grouillent des dizaines de milliers d’hommes presque nus.La moitié remonte des sacs qui pèsent jusqu’à 40 kilos par des échelles en bois, les autres glissent sur les pentes boueuses pour replonger dans la gueule sale de la mine. Leurs corps et leurs visages sont ocres, oxydés par le minerai de fer comme cette terre qu’ils excavent.Ce recueil offre un document majeur de l’histoire moderne autant qu’un portfolio de photographies extraordinaires. Il rassemble le portfolio de Salgado sur Serra Pelada dans son intégralité, reproduit selon les techniques les plus perfectionnées, accompagné d’un avant-propos du photographe et d’un essai d’Alan Riding. Également disponible en Édition collector numérotée et signée et en Édition d’art.« Les photographies de Salgado renvoient une immédiateté qui les rend extrêmement contemporaines. On sait que la mine de Serra Pelada est aujourd’hui fermée, pourtant il ressort de ces images une intensité dramatique profonde », analyse Alan Riding.[à paraître 25/09] Sebastião Salgado — Gold — Taschen — 9783836575089 — relié 50 € / Relié coffret luxe 800 €