La liberté d'expression de BHL importe plus que la sécurité des lecteurs

Bernard Henri Lévy, quand il ne s’exporte pas outre-Manche pour prôner les vertus de la collaboration européenne, écrit aussi des lettres aux libraires. Ainsi, l’auteur s’est fendu d’un courrier adressé à Denis Mollat : la rencontre prévue ce 14 juin devait en effet être annulée...





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Il faut avoir un ego hypertrophéi comme une citrouille transgénique mutante pour se fendre d’un courrier de la sorte. Pour des raisons de sécurité, la librairie bordelaise avait en effet préféré ne pas maintenir la séance de dédicace. Ce 13 juin, à 19 h, on apprenait ainsi que « pour les raisons indépendantes de la volonté de l’auteur, la dédicace avec Bernard-Henri Lévy est annulée ». Pas si grave : on pourra toujours se rabattre sur un apéro près des quais de la Garonne.

Bernard Henri Lévy, ayant de lui-même, de son oeuvre et de sa parole une haute estime, considère sur-le-champ que c’est la liberté d’expression qui est en péril. Il se fend alors d’un courrier au gérant de la librairie, et ajoute, auprès de l’AFP : « Je ne cède jamais à l’intimidation, je ne cède jamais au chantage. Quand on commence à reculer sur les principes fondamentaux, on perd sur tous les tableaux : sur celui de l’honneur, et sur celui de la défense des principes. »

En avril dernier, les éditions Grasset ont publié L’empire et les cinq rois, mais il semble difficile que ce soit le sujet qui provoque des tensions. Vaguement, le philosophe aux chemises grandes ouvertes évoque le Moyen-Orient et envisage un État kurde qui serait indépendant – chose que la Turquie réfute en bloc. Tente-t-on de faire taire l'humaniste au grand coeur ? Diable !



BHL censuré : ah oui, enfin ?

La règle du jeu, revue qui suit BHL à la culotte, dégaine avec un empressement et un enthousiasme étonnants une analyse sidérante : « Denis Mollat, non content d’être un lâche cédant à la pression du premier groupe d’excités venu, est un mythomane inventant des ordres “venus d’en haut” pour excuser sa couardise et se défausser de ses responsabilités. Triste jour pour la liberté d’expression. Triste épisode dans la vie de ce qui fut l’une des plus belles librairies françaises. »

Notons que le directeur de la revue La règle du jeu n’est autre que Bernard Henri Lévy lui-même. Ce dernier a pu habilement mettre en scène sa propre censure... d'autant que la revue est éditée par la maison Grasset, éditeur historique de BHL.



Pierre Jourde doit se tordre de dire, répétant à l’envi : « C’est la culture qu’on assassine ! »



Contacté par ActuaLitté ce matin même, Denis Mollat nous assure que « la signature aura finalement bien lieu : le directeur de cabinet du préfet a garanti que la sécurité serait assurée. Hier soir, nous ne disposions pas des moyens nécessaires, et je ne comprends pas que l’on puisse, particulièrement en ce moment, ne pas prendre de pareilles considérations en compte. Maintenant que nous disposons de mesures de sécurité propre, nous pouvons accueillir la rencontre ».

Pas rancunier, donc, le gérant de la librairie bordelaise... Comme nous le souffle une proche de la rédaction, rien ne vaut André Suarès, en cet instant : « Le néant, c’est l’univers sans moi. »



Mise à jour :

On apprend que finalement, penaud et un brin misérable, le philosophe non seulement a fait retirer du site la lettre de protestation diffusée la veille, mais surtout, aura présenté des excuses à Denis Mollat, pour cet emportement démesuré.

On ignore si, dans le même mouvement, il s’est également rendu compte du ridicule de la situation...