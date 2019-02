La libraire d'Épinal gagne un round contre Amazon et son casier

Un casier Amazon installé dans une boutique, aux États-Unis (BeyondDC, CC BY-NC-ND 2.0)

Une action qui finit par payer

« Bon... ça, c'est re-fait ! », s'est félicitée la librairie Le Quai des Mots d'Épinal en partageant la nouvelle de la désactivation du casier de retrait de colis installé par Amazon à la gare SNCF. En décembre 2018, la libraire Isabelle Colin s'était insurgée de voir le géant américain accueilli au sein de la gare, juste en face de la librairie indépendante. Son message, posté sur Facebook, avait reçu de nombreuses manifestations de soutien.Le 15 février dernier, avec l'accord du propriétaire de la librairie Le Quai des Mots, le diocèse de Saint-Dié, Isabelle Colin sollicitait un cabinet d'avocat pour l'accompagner dans une démarche judiciaire, afin de contester devant les tribunaux l'installation de cette machine estampillée Amazon.Le Quai des Mots dénonçait alors une « concurrence déloyale » , ainsi qu'une installation de la borne qui aurait été « réalisée au mépris total de la réglementation applicable », selon un courrier envoyé à Amazon et à la SNCF. L'établissement mettait alors en avant le respect des règles d'urbanisme et de protection du patrimoine, qui lui semblait avoir été pris à la légère lors de cette installation.Les arguments auraient convaincu Amazon de suspendre l'activité de son casier, qui ne semble plus opérationnel, rapporte Vosges Matin , même s'il est toujours présent devant la gare spinalienne. « C’est bien qu’Amazon ferme ce casier, mais nous n’avons reçu aucune confirmation officielle de sa part », précise toutefois la libraire, qui maintient sa procédure, laquelle devrait être examinée prochainement par l'architecte des Bâtiments de France.« Nous nous réservons donc le droit de poursuivre la procédure judiciaire en référé devant le tribunal de commerce si nous n’obtenons pas de garanties d’ici peu », souligne ainsi Isabelle Colin.Si le géant américain de la vente en ligne, doté d'une force de frappe considérable, peut se frayer un chemin à peu près partout, aussi bien dans l'espace public que dans les domiciles avec son enceinte intelligente, il fait parfois face à un tel rejet qu'il est contraint de changer ses plans.Ainsi, à New York, et plus précisément dans le Queens, l'opposition de citoyens et d'associations a-t-elle fini par payer : Amazon, qui souhaitait y installer un de ses sièges, a dû y renoncer face à la mauvaise presse que cela engendrait à son égard. Des opposants se faisaient en effet une joie de rappeler combien la multinationale évitait de payer l'intégralité des impôts dus, en usant de mécanismes d'optimisation fiscale...