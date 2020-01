La libraire “virée de la Société Générale pour Noël”, l'absurdité sociale

Can Pac Swire (photo d'illustration) CC BY NC 2.0

@LibrairieV J'ai appris avec stupéfaction la réaction brutale en retour de vos légitimes demandes de services clients et vous exprime tout mon soutien dans cette perturbante affaire pour votre commerce. Si je peux vous aider, dîtes-moi de quelle manière, je m'y emploierai.#clichy pic.twitter.com/97q0yBPPQ9 — Rémi Muzeau (@RMuzeau) January 3, 2020

Arbitraire de la banque en votre défaveur ?

Le message du maire peut réchauffer les cœurs, d’autant plus que la réaction de soutien envers sa contribuable a été immédiate. « J’ai appris par les réseaux sociaux et avec stupéfaction la réaction brutale de votre banque en retour de vos légitimes demandes de services clients », indique-t-il. Tout en assurant, en qualité de maire, de son plein soutien à l’égard d’une commerçante de la ville.« Vous savez quelles ont été les contributions de la Ville à vos projets, telle l’ouverture d’une librairie spécialisée jeunesse. Et je m’en réjouis ! Pour l’offre de lecture aux Clichois et la dynamique du commerce de proximité, vous pourrez toujours compter sur moi. Si je peux vous être d’une aide quelconque, dites-moi de quelle manière, je m’y emploierai », assure le maitre.L’histoire de Julie Goislard s’est répandue comme une traînée de poudre, alors que cette habituée des réseaux a fait part d’un conflit avec sa banque. La Société Générale, située place des martyrs à Clichy-la-Garenne, était accusée d’incompétences multiples, dont s’est plainte la libraire sur ses réseaux personnels et professionnels.Si la banque nie en bloc avoir clôturé les comptes à cause des messages, elle évoque en revanche un découvert — que la libraire réfute catégoriquement. Le président du Centre National du Livre s’est manifesté, évoquant une « situation inacceptable » et demandant « une réaction rapide et juste ».Mais de toute évidence, l’engouement des internautes pour cette histoire somme toute anecdotique, reflète quelque chose de notre société, estime Julie Goislard, auprès du Parisien : « Jamais je n’aurais imaginé que cela suscite cette vague de messages. C’est symptomatique du fait que les gens en ont marre de se faire maltraiter sans rien pouvoir dire. »C’est d’ailleurs bien, affirme-t-elle, à cause de ses multiples messages sur Twitter que le directeur de l’agence l’aurait convoquée. Mais dans sa communication, l’enseigne assure qu’elle encourage ses clients à l’interpeller sur les réseaux. « Non, nous ne fermons pas de comptes parce que les clients s’expriment sur les réseaux sociaux ! Ce type de décision se prend en dernier ressort et en évaluant globalement la relation. Nous veillons au quotidien avec toutes les équipes à la satisfaction client », promet-on.La perspective de changer d’établissement bancaire devient évidente, d’autant que les arguments de l’agence ou de la banque globalement semblent assez fragiles.