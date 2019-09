La librairie Coiffard, à Nantes, a désormais sa pâtisserie, Le Petit Coiffard

Le Petit Coiffard, créé par la cheffe Anne-Sophie Cheval

En référence à un célèbre biscuit nantais, la pâtisserie nommée Le Petit Coiffard devait permettre de prolonger les festivités autour du siècle d'existence de la librairie. Un grand concours avait été lancé en avril dernier, qui s'adressait à la fois aux professionnels de la restauration et de la pâtisserie et aux jeunes en formation.Un jury réunissant des chefs, des écrivains et des personnalités locales a donné son avis sur les créations des différents participants ce lundi 9 septembre, au restaurant Marcel. Stéphanie Hanet et Rémy Ehlinger (librairie Coiffard) ; Franck Dépériers (La petite boulangerie) ; Ludovic Pouzelgues (Lulu Rouget) ; Claire Habchi (Café du musée d’arts) ; Martial Baudry (restaurant Marcel) ; Richard Baussay (Voyage à Nantes) et Xavier Bouanchaud (Forma6) ont participé aux dégustations, en tant que membres du jury.La gagnante du concours est donc Anne-Sophie Cheval, cheffe pâtissière au restaurant nantais Aristide, pour sa création qui rend hommage à Jules Verne, avec une forme rappelant la fameuse montgolfière. Outre cette boule chocolatée, « sa crème de banane illustrant le quai des Antilles et le sceau, emblème littéraire », ont conquis le jury.Baptiste Pilet, lui, remporte le prix des jeunes en formation « pour sa pâtisserie à base de sablé Nantais, gelée de mirabelle flambée au kirsch, madeleine aux agrumes et nantillais, et caramel au beurre salé ».Les créations pâtissières pourront être dégustées le 29 septembre prochain à La Cantine Du Voyage, à Nantes...