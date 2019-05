La librairie Curious George déménage

Crédit : Allan Grey, CC BY-SA 2.0

Il ne s’agit pas d’une librairie tout à fait comme les autres, étant donné son histoire particulière. Pour comprendre ce qui fait sa spécificité, il faut remonter au Paris des années 1930. Hans Augusto et Margret Rey créent un personnage de littérature jeunesse du nom de Curious George (Georges le singe en français).La Seconde Guerre mondiale pousse le couple à l’exil. Suite à un long périple, qui les mène au Portugal et au Brésil, ils s’installent à New York. Avec dans leurs valises, les manuscrits qui donneront naissance, dès 1941, à la série des Curious George.Les deux auteurs partent vivre à Cambridge (à Harvard Square précisément) dans les années 1960, où ils continuent à publier, Margret ayant la charge de l’écriture des histoires, Hans leur illustration. L’aventure se poursuivra après le décès de Hans. En 1995, Margret autorise deux amis à ouvrir une librairie jeunesse autour du thème de Curious George. Et l’histoire se perpétue aujourd’hui avec une nouvelle propriétaire de nom d’Astra Titus.Son intention est de mettre l’accent sur l’interaction avec le public. La seule manière selon elle de lutter face au géant de la distribution en ligne Amazon est de faire de la librairie un lieu d’échange et de rencontre – d’où l’objectif d’y ouvrir un café. Un partenariat est également prévu avec une association de lutte contre l’analphabétisme, Reach Out and Read.A nos confrères de Publisher’s Weekly , Astra Titus a déclaré : « Ma vision pour le magasin est que la vente et le renforcement des liens au sein de la communauté sont une seule et même chose. (…). Je souhaite vraiment que le magasin soit un point de repère pour la communauté ». Or, selon l’intéressée, son nouveau projet avait besoin de nouveaux locaux pour voir le jour. Ça tombait bien, des travaux de rénovation étaient prévus dans l’immeuble actuel pour cet été.