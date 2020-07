La Librairie de l’École polytechnique fédérale de Lausanne change d’enseigne

Accélérée et entérinée par la crise COVID-19 qui a décidé le directeur de Librairies La Fontaine SA à fermer sa succursale du Rolex Learning Center d’Ecublens, cette reprise n’en est pas moins le fruit d’une analyse amorcée en 2018 déjà.La Fondation PPUR, consciente du rôle de cette librairie dans la vie du campus et dans celle de l’édition scientifique et technique, s’est ainsi entendue avec la Présidence de l’EPFL pour en reprendre et en redynamiser l’activité.Si la librairie et la maison d’édition pourront compter sur certaines synergies, leurs activités respectives demeureront bien dissociées via la création d’une société juridique ad hoc et parfaitement autonome : Librairie L’intégrale Sàrl.Afin d’aller au-devant des besoins spécifiques de ses premiers clients – étudiants, professeurs et chercheurs –, décision a été prise d’étendre et de renforcer les rayons science et architecture.L’animation promotionnelle du fonds et des nouveautés se déployera par ailleurs en une série régulière d’actions sur lieu de vente et sur les différents canaux de communication classiques et numériques : conseils de lecture de professeurs, brunchs scientifiques, ateliers jeunesse, promotions spéciales, offres de livres d’occasion, etc.Le magasin, réaménagé en lieu de vie, se dotera en outre d’un bar à café italien où les clients pourront feuilleter leurs trouvailles ou discuter dans des fauteuils confortables. Autant de mesures visant à mettre en lumière le savoir scientifique dont la Librairie L’intégrale sera un pôle de référence.Illustration : page de la librairie La Fontaine