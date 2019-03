La Librairie des Étoiles propose une littérature 100 % belge

Une librairie... dans un garage



(aperçu de la La librairie des Étoiles, via (aperçu de la La librairie des Étoiles, via facebook

"La littérature belge est pleine de trésors cachés"

L’initiative émane de l’Association à but non lucratif Le Monde des étoiles, un centre littéraire et culturel belge crée en 2015 par des personnes issues du monde enseignant, social et audiovisuel avec un seul but : promouvoir la lecture dès le plus jeune âge en Fédération Wallonie-Bruxelles.« À l’heure des initiatives locales et de la Belgitude assumée, notre ASBL et son centre culturel ont décidé de pousser plus loin notre idéal de promotion de la lecture en Belgique francophone par l’intermédiaire d’une librairie 100 % Belge. Ainsi est née La Librairie des Étoiles » peut-on lire sur leur site La librairie a ouvert ses portes le samedi 16 mars 2019 dans la commune de Jumet. Pas de grandes vitrines, ni de grandes enseignes, mais un garage, de 12 mètres carrés.« On avait plein d’idées, avec la création de notre ASBL pour la promotion de la lecture […] Nous avions besoin d’un local pour l’espace librairie et bibliothèque. Mais pour obtenir des subsides, nous devions présenter quelque chose qui soit déjà concret. Et donc, nous avons aménagé ce local », affirme Vanessa Dubaniewicz, présidente de l'association et propriétaire des lieux.« On aurait aimé évidemment avoir une plus belle enseigne, mais il nous faut apprendre sur le tas, quitte à faire marche arrière si jamais on devait vraiment se retrouver dans le mur. On sait bien que le secteur que l’on a choisi de promouvoir n’est pas évident, mais c’est un parti pris de base, qui est celui de mettre en avant les auteurs peu connus de chez nous », reprend-elle.En outre, la librairie des Étoiles est assez difficile à trouver et manque pour l'instant de visibilité. Un problème que Vanessa a déjà en partie réglé. « Nous sommes à deux pas du centre de Jumet et de nombreux commerçants ont accepté de faire notre promotion en proposant nos flyers. À titre d’échange, on peut, par exemple, trouver dans notre librairie la Madenell, une liqueur locale produite par une habitante de la rue », explique-t-elle.« Nous avons également un bon relais avec notre site internet et notre page Facebook. Et puis nous sommes au cœur des écoles. Ce qui est important à nos yeux parce que ce que nous souhaitons, c’est accueillir les enseignants et leur faire découvrir des auteurs belges, afin qu’eux, ensuite, amènent cette littérature dans leurs classes et l’intègrent à leur cursus. On est encore frileux, dans le monde de l’enseignement, pour prendre des nouveautés ».Un sujet que connaît bien la présidente puisqu'elle est institutrice dans le primaire. En mai 2018, ses actions pour promouvoir la lecture auprès de ses élèves, comme Les aventures de Finéas Linch, lui ont valu la deuxième place du Prix Reine Paola, récompensant l’enseignant dont les méthodes sont créatives et innovantes.12m2 certes, mais tout de même avec un petit espace de lecture où une petite table et deux fauteuils sont mis à disposition. « Nous prônons le book cocooning, le bien-être par la lecture », confie Vanessa Dubaniewicz.« Je suis mère de deux enfants très énergiques. Ici, ils pourront s’asseoir et lire pendant que moi je fais mes choix dans les rayons côté librairie », affirme Audrey Laurent, cliente de la librairie.Avant de poursuivre : « Moi ce qui m’intéresse, c’est de pouvoir découvrir des auteurs qu’on ne trouve pas dans les grandes enseignes. J’ai envie de lire autre chose, d’autres histoires, de découvrir une littérature alternative. Pourquoi belge ? Peut-être d’abord par fierté nationale, quelque part. On a peut-être envie de découvrir d’abord ce qui se passe tout près de chez soi, avant d’aller voir plus loin ».De la jeunesse aux polars, en passant par la littérature fantastique ou encore les romans autobiographiques, cette librairie comprend 185 titres différents, d'une quarantaine d'auteurs et de 12 maisons d'édition différentes. Une seule exigence : Les auteurs sont tous belges ou vivants de manière durable en Belgique.Une offre que Vanessa entend bien élargir. « Il nous reste de la place ici. Mais à présent que notre projet est concret, nous espérons pouvoir bénéficier de subsides pour pouvoir aller plus loin dans nos recherches d’autres auteurs et notre travail pour offrir à terme quelque chose de bien plus grand ».La librairie n’accepte que les livres en dépôt et a pour politique de ne prendre que 25 % de commission, voire moins si l’auteur offre un livre à la bibliothèque ou devient associé.« On s’est rendu compte que les auteurs belges étaient très peu représentés dans les grandes librairies ou dans les grandes surfaces qui font la part belle à la littérature internationale ou aux auteurs très connus », affirme Vanessa Dubaniewicz.« À part Amélie Nothomb », corrige-t-elle. « Mais Amélie Nothomb, vous ne la retrouverez pas ici. Elle n’a pas besoin de nous. Mais vous trouverez toute une série d’auteurs tout aussi talentueux et qui ont besoin d’être mis en avant ».Gilles Horiac, auteur montois avec déjà 10 romans à son actif, dont son premier polar qui sortira très prochainement, a tenu à saluer ce beau projet. « J’avais à cœur de me retrouver dans une librairie consacrée essentiellement à la littérature belge. Je trouve que c’est une démarche courageuse et utile […]. La littérature belge est pleine de trésors cachés, des trésors qu’on ne connaît pas. Je trouve que c’est dommage et je voulais vraiment encourager cette initiative. »Via RTBF