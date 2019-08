La librairie Dialogues ouvre un nouveau point de vente à Brest

Via Via Facebook Librairie Dialogues

Le nouveau point de vente de vente sera plus petit que ses homologues, il disposera d’une surface de 300 m2. Mais il s’installe dans un coin stratégique de la ville, au rez-de-chaussée des Ateliers des Capucins. Cathy Jolivet, responsable du magasin Les Enfants de Dialogues depuis septembre 2018, indique : « On continue de nous inscrire dans l’histoire de la ville : on sort de nos murs, pour aller au-devant des Brestois et rencontrer un nouveau public. »Sa plus petite taille n’effraie pas Delphine Leborgne, la directrice de la librairie qui affirme : « C’est ce qui est enthousiasmant. Car cela va nous obliger à travailler autrement : plus sur des linéaires thématiques et une offre vertigineuse, mais sur des univers, déclinés par de belles sélections. »En effet, Cathy Jolivet précise : « L’idée est de travailler des sélections en livres, jouets, disques, papeterie, pour proposer l’univers de Dialogues. Il y aura des partis pris, nous travaillons sur des thématiques. [Nous voulons] faire bouger les choses, proposer des surprises tout en gardant la philosophie de Dialogues. » Elle ajoute : « Et pour la première fois, c’est un projet qui est mené main dans la main par les différentes entités du groupe Dialogue. »Delphine Leborgne explique : « On planche sur un nouveau concept, une boutique culturelle qui profitera de toute l’expertise des salariés du groupe Dialogues. On va faire une proposition hybride, mêlant livres, jeux papeterie, musique… Avec de vrais choix, des propositions qui sortent des sentiers battus, dans un espace davantage théâtralisé. »Cathy Jolivet et Delphine Leborgne ont voulu garder la surprise en ne dévoilant pas trop de détails sur le nouvel établissement. Mais malgré le fait que les références vendues seront plus sélectionnées, il y en aura, selon elles pour tous les goûts. Il y aura 3 ou 4 vendeurs qui se consacreront à la nouvelle librairie.Par ailleurs, Dialogues et la marque Armor Lux ont récemment signé un partenariat, chacun aura un corner dans le magasin de l’autre. « On y présentera une sélection de jeux, jouets et livres sur la mer, les vacances et la Bretagne », indique Cathy Jolivet.