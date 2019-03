La Librairie du boulevard, à Genève : coopération et sciences humaines

La Librairie du Boulevard est une librairie autogérée qui existe depuis 43 ans et dirigée par un collectif comptant entre 5 et 7 personnes (actuellement 5), dont la forme juridique est la coopérative. La librairie inclut environ 140 coopérateurs.Spécialisée en sciences humaines, la Librairie du Boulevard développe d’autres rayons et propose maintenant des livres de presque tous les rayons et genres, mais toujours avec un regard critique et sociologique.Outre le fonctionnement typique et les services traditionnels d’une librairie, Ann Dürr et ses collaborateurs organisent des débats et rencontres avec les auteurs. La librairie offre des abonnements mensuels aux livres et possède des « Livres en l’air », comme les cafés suspendus. Les libraires ont choisi d’abandonner le plastique en faveur de sacs en tissus issus du commerce équitable.Après un apprentissage d’éditrice et des études de traduction, Anne Dürr vient en Suisse romande où elle travaille d’abord en librairie musicale avant d’intégrer le collectif de la Librairie du Boulevard il y a 16 ans. Elle prendra part aux assises de l'édition du salon du livre de Genève.Contact : anne.duerr@librairieduboulevard.chInformations : Librairie du Boulevard, 34 rue de Carouge, 1205 Genève, +41.22.328.70.54, www.librairieduboulevard.ch