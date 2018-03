La librairie Fiers de lettres ouvrira ses portes cet été à Montpellier

En juin 2018, Montpellier accueillera au cœur de la zone piétonne une nouvelle librairie généraliste et alternative, la librairie Fiers de lettres. Avec un duo de choc à la tête de ce projet engagé, le futur établissement propose à ses potentiels clients de participer dés à présent à la campagne de crowdfunding pour finaliser le financement.



Wissam Mimouni et Chloé Bellue

Et avant même son ouverture, la librairie a plus d’un tour dans son catalogue. Wissam Mimouni, diplômée d’une école de commerce, et Chloé Bellue, diplômée de sciences sociales, s’appuient sur leurs parcours professionnels solides pour se lancer dans une vraie démarche solidaire et sociale — tant dans les choix de leurs références que dans l’organisation de leur établissement. Wissam Mimouni a grandi dans une famille où « le livre est perçu comme symbole d’engagement », alors après avoir toutes deux participé de nombreuses années à diverses actions associatives, les cofondatrices ont eu l’envie de se lancer à corps perdu dans l’aventure entrepreneuriale. Enfin, perdu, pas tant que ça. Elles ont toutes deux suivi et complété leur formation de libraires : « On ne vient pas du monde du livre et le métier de libraire ne s’invente pas », expliquent-elles à Actualitté. Et le choix d’une ligne éditoriale s’est également imposé comme une évidence, « c’est ce qui nous différencie des autres librairies de Montpellier ». Bien que se définissant comme librairie généraliste, elles annoncent un fond résolument tourné vers les alternatives durables en termes d’écologie, d’innovation sociale ou encore d’enjeux mondiaux et mettant à l’honneur « des écrivains engagés et maisons d’édition indépendantes ».



Une librairie généraliste... orientée



Alors, pourquoi se définir généraliste avec un angle si précis ? « Car on s’adressera à tout public, hommes, femmes, enfants, adultes, c’est un sujet qui touche tout le monde. » Ainsi, les libraires développeront un catalogue aux formats et aux sujets éclectiques tout en veillant à conserver cette approche qui met en avant le développement des alternatives durables. « Nous ne serons pas une librairie spécialisée, mais nous serons orientée. Nous avons constaté que de nombreuses initiatives allant dans le sens des alternatives durables existent déjà, comme la maison d’édition montpelliéraine Indigènes avec qui nous allons travailler. Malheureusement, elles ne sont pas, ou peu, mises en valeur à l’heure actuelle. »



Et bien que le projet soit centré sur le livre, l’engagement des deux libraires ne se limitera pas au papier puisque gourmandises et salon de thé s’invitent également dans l’établissement. « La partie café suivra également nos engagements avec des produits bio, locaux, équitables, éthiques et tout ce qu’il faut pour garder une cohérence dans l’ensemble du modèle mis en place. »



Comme une action collective