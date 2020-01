La Librairie Francophone dépasse le million d'auditeurs (France Inter)

© Radio France / Christophe Abramowitz

La Librairie francophone, depuis 14 ans, œuvre au partage de la littérature à travers toute la planète. Ce sont en effet RTS pour la Suisse, RTBF pour la Belgique et Radio Canada qui coproduisent le programme. « Sans eux cette progression régulière et cette réussite n’auraient pu se produire », assure l’animateur.Et de se réjouir de ce niveau d’audience : « Radio et télé confondues, rarement une émission sur les livres a atteint une telle audience dans l’audiovisuel français. »L’occasion de remercier les partenaires, mais également éditeurs, auteurs, médias et interlocuteurs — et bien entendu les auditeurs. « Nous osons des choses parfois inédites pour faire rêver et voyager les auditeurs. Vous nous suivez, vous nous faites confiance et nous pouvons dire que vous avez contribué à faire de cette “marque” Librairie Francophone une référence culturelle dans l’audiovisuel francophone. »Et de conclure qu’avec la version Estivale et la nouvelle émission télé, avec TV5 Monde , la Librairie francophone rassemble désormais des millions d’amateurs de livres et de lecture, à travers le monde, chaque année.