La librairie francophone, l'émission littéraire la plus écoutée

Pour la troisième année, l’émission diffusée sur France inter, La Librairie Francophone, bat de nouveaux records d’audiences en cette rentrée 2018. L’émission est numéro 1 en France toutes radios confondues, musicales incluses, en Parts D’Audience et sur tous les critères de Médiamétrie sur l’ensemble des radios généralistes.





Salon du livre de Montréal - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Avec + 150.000 auditeurs devant la principale radio concurrente et près de 700 000 auditeurs le samedi à 15 h sur France Inter (sans compter la rediffusion à 1 h), La Librairie Francophone est plus que jamais l’émission « livres » la plus suivie en France radios et télévisions confondues, dépassant donc l’audience des émissions littéraires télévisées.

Elle triple aussi son audience sur le public jeune (13-24) par rapport à l’an passé sur la même vague et enregistre l’une des plus fortes progressions de la chaîne sur un an.

« Les livres et la francophonie, que nous portons depuis plus de 12 ans, sont donc plébiscités par le public. La Librairie Francophone rassemble chaque semaine 3 millions d’auditeurs en cumul d’audiences sur l’ensemble des diffusions dans les pays francophones », indique un communiqué.

Et de remercier les auditeurs et podcasteurs « votre confiance, votre écoute et votre bienveillance ».

Pour l'animateur de l'émission, Emmanuel Kherad, « c’est grâce aux auteurs, artistes et éditeurs que nous sommes parvenus, d’année en année, à ces résultats ».



Et d'ajouter : « C’est une grande fierté pour nous et une grande responsabilité, que nous mesurons afin de produire constamment la meilleure émission et porter le plus haut possible les livres, les libraires indépendants et la francophonie à travers le monde. »



Bémol toutefois, il semble que l’émission, pour première qu’elle soit, ait perdu du terrain : en effet, elle revendiquait près de 800 000 auditeurs en janvier 2017 ainsi qu’en janvier 2018. L’émission s’est installée depuis une douzaine d’années dans le cœur des auditeurs, mais assisterait à une certaine érosion ?



Cette semaine, c’était en direct du Salon du livre de Montréal, pour sa 41e édition , que la Librairie francophone ouvrait ses portes, avec Dany Laferrière en animateur…À réécouter ci-dessous.