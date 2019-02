La Librairie Francophone lance une version télé sur TV5Monde

Emmanuel Khérad (via Twitter)



La librairie francophone est une émission littéraire qui rassemble chaque semaine plus de 3 millions d’auditeurs à travers le monde. Elle est diffusée depuis plus de 12 ans sur France Inter, ICI Radio-Canada Première, RTS La 1ère et La Première de la RTBF. L’émission est également diffusée sur RTS deux, RTBF la trois et Radio Canada ici artv, tous coproducteurs, ainsi que sur les sites internet des chaînes de radios.L'animateur de l'émission, Emmanuel Khérad, reçoit dans son émission des auteurs, des artistes et des libraires issus de toute la francophonie. Bandes dessinées, livres d’art, essais, romans, livres de poche, poésie, théâtre... Tous les genres y sont représentés.L’académicien Dany Laferrière a accepté d’être le parrain de cette version télévisée de La librairie francophone. Au programme de chaque émission mensuelle, nous découvrirons un récit de voyage, un auteur et son œuvre littéraire, une séquence jeunesse — avec la présentation d’un livre pour enfants et d’une BD — et une rencontre entre un auteur et un artiste.Sans oublier les coups de gueule et les coups de cœur des libraires des pays francophones ainsi qu'une séquence musicale live produite par France Inter.En attendant le 10 mars, vous pouvez toujours retrouver « La librairie francophone » en version radio, sur France Inter, tous les samedis à 15h.