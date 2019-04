La librairie Furet du Nord s'installe dans un bâtiment Art Nouveau de Douai

Quincaillerie Tréca - 1920 © Douai, collection Baron-Gallois ; photothèque Augustin Boutique



Un espace café, lieu d’échange et d’animations, invitera par ailleurs les visiteurs à la détente au dernier étage du bâtiment.Présent au centre-ville depuis plus de 30 ans, le Furet du Nord a définitivement fermé les portes de son magasin historique. Attaché à sa grande proximité avec les Douaisiens, l’enseigne a choisi de s’installer dans cet immeuble de style Eiffel, acquis par la ville de Douai en 2018, avec la volonté d’y installer un commerce de façon pérenne.Ce projet s’inscrit dans la dynamique de revitalisation du centre-ville, accompagnée par Douaisis Agglo, reconnue et soutenue par le dispositif national Action cœur de ville. Avec le concours de l’agence douaisienne PERISSIN & SAILLY et du bureau d’études TW Ingénierie, il n’aura fallu qu’une année aux services municipaux (techniques et urbanisme) pour réhabiliterentièrement et redonner son lustre d’antan à cet immeuble inspiré des grands magasins parisiens.La partie réaménagement a, quant à elle, été confiée à Elizabeth Gossart (TGMP architectes et associés).Les coursives, l’escalier central et le superbe atrium de ce bâtiment historique ont fait de ce lieu l’endroit idéal pour accueillir un nouveau Furet du Nord.Avec 914 m2 de surface sur 3 niveaux, ce sont près de 50 000 références qui s’offrent aux Douaisiens, le tout dans une architecture intemporelle mêlant l’ancien et le contemporain.L’équipe de 9 libraires et papetiers, emmenée depuis six ans par Jean-Jacques Houssière, directeur du magasin, se tiendra à disposition pour conseiller au mieux ses clients au fil des rayons librairie, papeterie, jeux, carterie, presse, beaux-arts, cadeaux...Au dernier étage, un espace café connecté au WiFi proposera aux visiteurs de découvrir de nombreux événements tout en profitant du lieu autour d’une boisson chaude.Pour Pierre Coursières, président du Furet du Nord : « C’est une immense fierté pour l’ensemble de l’équipe d’ouvrir ce nouveau magasin. Nous avons travaillé main dans la main avec la Mairie de Douai pour donner une nouvelle vie à ce magnifique bâtiment. Nous avons ici neuf collaborateurs. Tous ont hâte d’accueillir, dès demain, tous les avides de lecture, les férus de jeux, les amateurs de déco, les créatifs ou encore les personnes à la recherche d’un cadeau tendance dans ce lieu extraordinaire ! »Frédéric Chéreau, maire de Douai : « Il n’aura d’ailleurs fallu qu’une visite à Pierre Coursières, PDG du Furet du Nord pour tomber sous le charme de l’imposante structure métallique de cet immeuble et annoncer en novembre 2017, en partenariat avec la Commune, son intention de rester dans le centre — ville de Douai. Le défi pour la ville était de taille et double : conserver en cœur de ville l’une des plus vieilles enseignes douaisiennes et préparer dans le même temps le renouveau de la galerie de la Madeleine. »Le coût total de la réhabilitation par la ville est de 1,713 million d’euros, aidée par un fonds de concours de Douaisis Agglo (pour la partie commerciale) de 508.362 € et l’État dans le cadre de la Dotation de soutien à l’investissement local pour un montant de 618.024 €.