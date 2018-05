La librairie L'Hydre aux milles tête débarque dans la Plaine marseillaise

Et quand on l’interroge sur le nom, il nous renvoie au texte de Marcus Rediker et Peter Linebaugh, traduit en français par Christophe Jaquet et Hélène Quiniou. L’hydre aux mille têtes : l’histoire cachée de l’Atlantique révolutionnaire aux éditions Amsterdam, qui donne à voir les résistances au capitalisme naissant. Celle du peuple sans visage que l’on ne saurait faire taire même en lui coupant la tête – ce qui a de toute manière pour effet d'en faire pousser deux.

Libraires de formation, Mathilde et Lucas quittent, il y a de ça un an, la librairie Terra Nova à Toulouse avec des envies de changements. Ils se sont rapidement mis d’accord pour migrer vers Marseille où ils retrouvent de nombreux amis libraires, mais aussi des éditeurs déjà installés qu’ils suivent de près. « Il a une émulation particulière qui nous a attirés dans cette ville », nous confie Lucas.

Sans pour autant se revendiquer haut-lieu de résistance, la librairie entend se développer en lien avec ce qui se passe, « ce qui se joue ». La librairie généraliste trouvera sa place dans le sixième arrondissement de Marseille, au cœur du quartier de la Plaine. C’est dans ce lieu très vivant où le bouche-à-oreille est très efficace que va s’implanter ce nouveau lieu d’échanges et de rencontres.

Avec 80 m2 de surface de vente, ainsi qu'une pièce dédiée aux rencontres, animations et ateliers mais également un espace extérieur et un autre café/bar, l’Hydre aux mille têtes veut se positionner comme un lieu où l’on passe le temps. « On espère sortir des clous le plus souvent possible. On voudrait proposer des formats différents, pourquoi pas des résidences, des projections, de la musique live, ou même proposer aux gens de prendre les lieux en main. »

Et la librairie revient de loin : c’est avec un local en ruine qu’ils ont démarré leur aventure. Sur la page Facebook, on peut d’ailleurs suivre l’avancement des travaux, et c’est en collaboration avec le collectif ETC qu’ils l’aménagent. Basé à Marseille depuis 2014, ce collectif de 9 architectes permanents et d’une vingtaine de collaborateurs est à l’origine du mobilier de la librairie.