La librairie LGBT+ Les Mots à la Bouche a enfin trouvé un local et déménage

Voilà quelques mois de cela, la librairie LGBT Les Mots à la bouche se disait face à une impasse. Contrainte de quitter son emplacement historique au Marais (Paris) où elle est installée depuis 1983 à cause de la gentrification de quartier, il fallait trouver un nouveau local, et vite. C'est maintenant chose faite, la boutique déménagera dans le XIe arrondissement au mois d'avril.



Après plus de 36 ans au 6 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, cette librairie indépendante et spécialisée sur les thèmes LGBT devait déménager. Contacté par ActuaLitté en décembre dernier, Nicolas Wanstok salarié et responsable de la communication de la librairie nous expliquait que le propriétaire a voulu mettre fin au bail commercial pour ajuster le loyer sur les nouvelles réalités du marché.Il faisait état de la fin du quartier gay , pointant du doigt la multiplication des enseignes de marques de luxe : « Certains disent que c’est la fin de quelque chose, et que dans 10 ans il n’y aura plus du tout de quartier gay. J’ai l’impression qu’on va un peu dans cette direction-là. Tout le monde va être confronté à cette même problématique, même les bars gay historiques. »Face à l'approche du mois de mars, date butoir pour quitter les lieux, l'équipe de la librairie avait décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour multiplier les chances de trouver un local. Elle a donc lancé un appel sur Facebook qui a été très largement partagé et qui a entrainé une large vague de soutien.