La librairie suisse échappe à la concurrence des magasins alimentaires

Librairie Librophoros, à Fribourg - ActuaLitté CC BY SA 2.0

D’un côté, le besoin de faire repartir l’économie. De l’autre, la sécurité globale des citoyens. Entre les deux, le désarroi des gouvernements plus ou moins dépassés dans leur gestion de la crise. La Suisse ne fut pas la plus exemplaire de la francophonie, mais en regard de son voisin français, elle eut le mérite d’une plus grande transparence. Et de mesures moins moyenâgeuses…Pour éviter une distorsion de concurrence, l’interprofession s’était alors lancée dans un combat pas nécessairement gagné d’avance. Demander au Conseil fédéral d’avancer la date d’ouverture des librairies — qui ne devaient pas reprendre d’activité avant le 7 mai. La Suisse a en effet opté pour un modèle de déconfinement en trois étapes.Ou alors, d’autoriser que le commerce du livre reprenne le 27 avril Miracle, ou presque, les demandes ont été entendues : le Conseil fédéral vient d’annoncer que ce 27 avril, les grands distributeurs — Migros, Coop, Manor, etc. — ne pourront pas élargir la gamme des produits mis en vente.Une correction de sa dernière communication, en date du 16 avril, comme l’indique le conseiller Alain Berset : « L'élargissement n’aurait pas été très grand, mais cela a provoqué beaucoup d’incertitudes et de questions, le gouvernement a préféré y renoncer. » Les restrictions de vente imposées aux magasins alimentaires sont donc maintenues.En parallèle, un modèle de protection standard sera prochainement communiqué, pour aider les entreprises dans leur retour à la vie active.