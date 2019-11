La Librairie Théâtrale publiera huit nouvelles pièces de théâtre d’Agatha Christie

À l’occasion de ces publications, la Librairie théâtrale propose, avec la collaboration d'un réseaux de librairies partenaires, un cycle de représentations de celles-ci en avant première. La première se tiendra à la Librairie Théâtrale elle-même, le jeudi 21 novembre à 19h.À la fois librairie et maison d’édition spécialisée dans la publication d’œuvres théâtrales depuis 1852, la structure propose à travers ces pièces des publications qui restent pour la plupart inédites en France.Deux d'entre elles, que La librairie théâtrale publie à travers la maison L’œil du Prince, avaient d’abord été pensées pour le théâtre avant d’être réécrites sous forme de roman par Agatha Christie.Il s’agit notamment, nous apprend l’éditeur, des intrigues deVerdict et d’Un visiteur inattendu, qui furent publiés pour la première fois en 1958. Aussi, le célèbre roman Mort sur le Nil , avait d’abord été présenté sous la forme d'une pièce intitulée Meurtre sur le Nil.Deux autres pièces signées Agatha Christie seront aussi éditées par La librairie théâtrale : Reconstitution et Le point de rupture.Ces huit nouvelles publications font suite à trois autres pièces éditées par l’éditeur l’année dernière. Il s’agit deLa Toile d’Araignée, Le Vallon, Le Prix du sacrifice.Chacune de ses publications ont été traduites par le dramaturge Gérald Sibleyras et la journaliste et romancière Sylvie Perez.