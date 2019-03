La Librerit, à Carouge : de l'enfance à la lecture, librairie engagée

La Librerit - CC BY SA 2.0 La Librerit - CC BY SA 2.0

En parallèle d’une licence en lettres, Véronique de Sépibus crée en 1979 une maison d’édition et une librairie pour enfants, la Nacelle. Elle est la première éditrice de Kamishibai en français, produit qui lui ouvre de nombreuses portes dans les écoles. En 1995, elle quitte la Nacelle. La librairie déménage à Carouge et change de nom : elle devient la Librerit, comme quelqu’un qui est libre et qui rigole.Véronique de Sépibus consacre toute sa vie aux livres pour enfants. Elle démarre comme une amatrice, puis devient une véritable professionnelle au fur et à mesure que la libraire grandit et se développe. Depuis toujours, elle sort des murs de sa librairie pour aller parler de livres lors d’expositions, de salons, dans les écoles ou les bibliothèques. Elle réalise plusieurs mallettes pédagogiques thématiques, qui sont très usitées par les enseignants.A travers toutes ces rencontres, la Librerit devient partenaire de la « Bataille des Livres », association qui a pour but de promouvoir la lecture chez les enfants de 8 à 12 ans, en proposant aux classes inscrites des activités de lecture, d’écriture et d’échanges entre les élèves des différents cantons suisses. En 2013, vient le temps des animations. La librairie commence à recevoir des auteurs et des illustrateurs à l’intérieur de la librairie.Cette expérience est très riche intellectuellement parlant, un peu moins rentable du point de vue financier. Aujourd’hui, grâce aux jeunes libraires qui ont rejoint l’équipe, la Librerit a un site internet, une page Facebook et un compte Instagram, ce qui permet à la librairie d’être repérée par les jeunes parents, qui, pour certains, découvrent le lieu à travers les réseaux sociaux. Actuellement, la notoriété de la Librerit fait que sa clientèle s’est élargie. Par ailleurs, l’informatisation a rendu le métier beaucoup plus technique.D’amatrice, Véronique de Sépibus est devenue « cheffe d’entreprise ». L’enthousiasme est toujours là, les idées, pour que le plaisir soit toujours au rendez-vous, ne manquent pas, mais le questionnement sur l’avenir du métier est apparu. Elle pense avoir la chance de faire un métier passionnant et espère que les générations suivantes pourront continuer à le faire.La Librerit est une librairie spécialisée pour la jeunesse. En grandissant, elle a fait un peu de place aux adultes. En tant que librairie de quartier – elle est située dans le joli quartier de Carouge - elle répond à la demande locale. En tant que librairie spécialisée, elle répond à toutes les questions concernant la jeunesse. Depuis le client qui veut un livre pour aborder la peur du noir, jusqu'à la sélection d'ouvrages pour les bibliothèques ou sur la question du genre, la Librerit essaie de satisfaire les envies et demandes de tous les lecteurs.Les animations sont consacrées exclusivement à l'univers de l'enfance : ateliers d'écriture, philosophiques, d'illustrations, mais aussi spectacles de cirque, magie et théâtre et lectures de contes. La thématique des droits de l'enfant est en 2019 à l'honneur à la Librerit.Contact : v.desepibus@free.fr; info@lalibrerit.chInformations : Librairie La Librerit, Place du Marché 1, 1227 Carouge, +41.22.343.97.71, Véronique de Sépibus, qui sera présente aux assises de l'édition , signe un texte de présentation plus personnel :Toute ma vie je me suis consacrée aux livres pour enfants. Je pense que j'ai démarré comme « amateur » puis suis devenue professionnelle au fur et à mesure que la librairie grandissait.Depuis toujours, je suis sortie de ma boutique pour aller parler des livres dans les écoles et les bibliothèques. J'ai réalisé plusieurs mallettes pédagogiques thématiques et puis l'État a pris le relai… Au fil de mes rencontres, je suis également devenue la partenaire de la « Bataille des Livres ».Puis est venu le temps des animations en libraire (vers 2013) et là j'ai reçu les auteurs et illustrateurs à l'intérieur de la Librairie. Cette expérience est très riche intellectuellement parlant, un peu moins rentable du point de vue financier… Grâce aux jeunes libraires qui nous ont rejoints, la Librerit a un site internet, une page Facebook et est sur instagram…Actuellement la « notoriété » de la Librerit fait que notre clientèle s'est élargie et que notre métier est devenu beaucoup plus technique. D'amateur je suis devenue « chef d'entreprise ». L’enthousiasme est toujours là, les idées ne manquent pas, mais le questionnement sur l’avenir de notre métier est apparu…Je pense avoir eu la chance de faire un métier passionnant, j’espère que d’autres pourront le continuer.La Librerit est une librairie spécialisée pour la jeunesse et puis en grandissant, elle a fait un peu de place aux adultes.En tant que librairie de quartier, elle répond à la demande locale.En tant que librairie spécialisée, elle répond à toutes les questions concernant la jeunesse.Depuis le client qui veut un livre pour aborder la peur du noir, jusqu’à la sélection d’ouvrages pour la bibliothèque, sur la question du genre.Toutes nos animations sont consacrées à l’univers de l’enfance, ateliers d’écriture, philosophiques, d’illustrations… mais aussi spectacles de Magie, de théâtre, de conte ou de cirque…