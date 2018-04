La ligue d'improvisation revient pour un grand rendez-vous littéraire

La Nuit blanche à Montréal a donné à la Ligue d’improvisation sa pleine mesure. Désormais, elle revient pour un prochain rendez-vous littéraire, annonce l'UNEQ.





Maison des écrivains du Québec - © UNEQ

Trois comédiens-improvisateurs, Réal Bossé, Diane Lefrançois et Luc Senay, ainsi que le musicien Yves Morin créeront un spectacle unique et spontané à partir de courts extraits d’œuvres littéraires choisis par l'écrivain Simon Boulerice et par les membres du club de lecture des Rendez-vous du premier roman.



Où : Maison des écrivains (3492, avenue Laval, Montréal H2X 3C8).

Quand : le 21 avril 2018 à 19 h.

Événement gratuit, entrée libre !



Ce spectacle d’improvisation littéraire, organisé dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur (JMLDA), a pour objectifs de faire connaître des auteurs et des livres d’ici, de démontrer que la lecture est une activité ludique et passionnante, et d’illustrer avec des comédiens la créativité et l’imaginaire d’un auteur. Comme l'a déclaré l'écrivain David Goudreault, « voilà un projet qui donne envie de lire, d'écrire et de découvrir la littérature d'ici ».



Des extraits de romans qui serviront de tremplin aux improvisations seront choisis par des clubs de lecture des Rendez-vous du premier roman, un réseau de clubs qui lisent une sélection des 10 meilleurs premiers romans québécois de l’année et qui élisent des lauréats.



La Ligue d’improvisation littéraire a vu le jour le 3 mars dernier à l’initiative de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), lors de la Nuit blanche à Montréal célébrée dans le cadre du festival Montréal en lumière. Conception et direction artistique : Laurent Dubois, directeur général de l’UNEQ.



L'écrivain, les comédiens et le musicien :



Simon Boulerice est un touche-à-tout épanoui. Codirecteur artistique de l’Arrière Scène et chroniqueur radio, il navigue entre le jeu, la mise en scène et l’écriture. Il écrit du théâtre, de la poésie et des romans, tant pour adultes que pour enfants. Parmi sa quarantaine de titres, il est l’auteur de Simon a toujours aimé danser, Martine à la plage, Javotte, Edgar Paillettes, PIG, Les garçons courent plus vite, Florence et Léon et L’Enfant mascara. Ses œuvres, traduites en sept langues, ont été nommées, notamment, au Gouverneur Général, aux Prix des libraires et aux Prix de la critique.



Depuis la fin des années 1980, sa carrière bien remplie nous le fait rencontrer partout, tant sur les scènes de théâtre qu'au cinéma et à la télévision. Repêché par la Ligue nationale d'improvisation (LNI) en 1995, Réal Bossé a participé dès sa première saison au Match des étoiles et est devenu le récipiendaire des trophées de la recrue de l'année et du joueur le plus étoilé. Depuis 2000, il joue dans le cadre du National d'impro Juste pour rire. Au théâtre, il a participé à de nombreuses créations et signé des mises en scène. Il est co-fondateur de la compagnie de théâtre L'ange à deux têtes.



Vétérante de 20 saisons à la LNI, Diane Lefrançois a remporté la Coupe Charade en 2005 et 2009. Elle a participé au Grand Rire de Québec, au National d’impro et aux Grands duels de la LNI sur les ondes de Télé-Québec. Au printemps 2015, elle a fait partie de l'équipe qui a représenté le Québec lors de la Coupe Mondiale d'improvisation, où elle a été élue joueuse du tournoi. Parallèlement à sa vie sur scène, Diane Lefrançois mène une carrière de technologue en architecture.



Luc Senay se démarque par son aisance à passer du drame à la comédie, de la scène au grand et petit écran tout en passant par l'animation et l'improvisation. Au théâtre, on se souvient des années passées au sein du Nouveau Théâtre Expérimental au côté de Robert Gravel. Luc Senay compte également plus d'une vingtaine de productions télévisuelles à son actif. Il a participé à plusieurs productions cinématographiques avec les réalisateurs Denys Arcand, Robin Aubert, Luc Dionne, Patrice Sauvé et Patrick Huard, entre autres.



Yves Morin enseigne au Conservatoire d’art dramatique de Montréal depuis 1994. Il a été arbitre en chef de la Ligue nationale d’improvisation de 1998 à 2006. Il a collaboré comme compositeur, concepteur sonore, traducteur, metteur en scène ou comédien à plus d’une centaine de spectacles. Il a également signé des traductions de pièces de théâtre et de comédies musicales.