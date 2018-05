La liseuse qui combat le streaming et refait lire avant de dormir

Près de deux ans après l’acquisition du service danois Mofibo, Storytel fait enfin la part belle aux ebooks. La liseuse Storytel Reader pèsera moins de 200 grammes, embarquera un écran e-ink de 6 pouces rétroéclairé et devrait arriver en magasin avant l’été. Elle aura des boutons physiques permettant de faire défiler les pages et de naviguer à une seule main pour un prix annoncé de 999 couronnes suédoises soit environ 97 euros.On apprend sur le site que, dans un premier temps, la liseuse ne sera pas en mesure de traiter les audiobook, mais la fonction est d’ores et déjà en développement. Le dispositif sera disponible en Suède, au Danemark et en Finlande « avant l’été » avant d’être disponible sur les autres marchés Storytel.La firme suédoise compte en effet sur sa vision beaucoup plus globale que ses concurrents pour sortir du lot. À terme, on peut donc attendre l’arrivée de la Strorytel Reader en Hollande, en Islande, en Espagne, en Pologne, en Russie, en Inde, en Turquie, aux Émirats arabes unis, mais aussi en Bulgarie et en Italie où il s’étendra bientôt.« Notre objectif est de faire augmenter le taux de lecture d’ebooks en Suède. En combinant le service Storytel et de Storytel Reader, on souhaite offrir une solution alternative à tous ceux qui en ont marre de regarder les séries télé dans leur chambre. Les gens pourront se remettre à lire au moment d’aller se coucher comme on le faisait avant l’arrivée des plateformes de streaming », explique Jonas Tellander, PDG de Storytel, dans un communiqué de presse.On apprend également qu’un système de marque-page permettra de synchroniser ses lectures audio et numériques entre l’application Storytel et la liseuse afin de reprendre l’une des lectures directement là on l’on avait stoppé l’autre.Une interview de Tellander dans le journal suédois Svenk Bokhandel laisse à penser que l’arrivée du dispositif sera accompagnée en fin d’année d’une modification du système de redevances jusqu’alors en vigueur au sein de Storytel.Le modèle reposait sur une division des titres en cinq parties. Chaque partie consommée par l’utilisateur équivalait à une redevance. Ces dernières n’étaient pas influencées par la longueur du titre ce qui encourage la production de livre audio plus court. Afin d’éviter cela, certains éditeurs avaient choisi de transformer les ouvrages les plus longs en plusieurs titres distincts afin de déjouer le système qui pénalise ces audiolivres et maximisait alors les revenus sur ces titres.