La liste de 10 livres favoris de Stephen King

Stephen King semble être un homme de liste. Il avait déjà révélé celle de ses films favoris ou encore des livres à avoir lu pour les aspirants auteurs. Aussi difficile que ce soit de ne garder que le meilleur, l’auteur dresse cette fois-ci la liste de ses 10 livres préférés pour célébrer les 10 ans de la plateforme Goodreads. Alors vous en avez lu combien ?



• Sa Majesté des mouches de William Golding traduit par Lola Tranec-Dubled aux éditions Gallimard

• La Nef des fous de Katherine Anne Porter traduit par Marcelle Sibon aux éditions du Seuil

• Les Garennes de Watership Down de Richard Adams traduit par Pierre Clinquart aux éditions J’ai Lu

• La Vie volée de Jun Do par Adam Johnson traduit par Antoine Cazé aux éditions Denoël

• The Hair of Harold Roux par Thomas Williams aux éditions Random House, pas (encore) traduit en français...

• Méridien de sang par Cormac McCarthy traduit par François Hirsch aux éditions du Seuil

• Homme invisible, pour qui chantes-tu ? par Ralph Ellison traduit par Robert et Magali Merle aux éditions Grasset

• 1984 de Georges Orwell traduit par Amélia Audiberti aux éditions Gallimard

• Pastorale américaine par Philip Roth traduit par Josée Kamoun aux éditions Gallimard

• Le Seigneur des Anneaux par J.R.R. Tolkien traduit par Francis Ledoux et Daniel Lauzon aux éditions Christian Bourgois

Sa sélection contient des choses étonnantes, et des titres plus prévisibles – autant dire des classiques qui ont largement dépassé les frontières.King admet tout de même que « bien sûr, toutes les listes de ce genre sont un peu ridicules. Si je la refaisais un autre jour, ce sont 10 autres romans qui me viendraient à l’esprit ». Et à l’auteur de compléter cette première liste dans sa déclaration pour passer de dix à plus de 28 titres…Dur, dur de choisir un top ten pour un auteur aussi avide dans sa pratique de l’écriture que dans la lecture.