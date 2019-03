La littérature fait toujours trembler les tyrans : nouvel exemple en Turquie

Selahattin Demirtaş - crédit Emmanuelle Collas



« La littérature se vend peut-être moins en France mais les livres continuent de faire trembler les tyrans », indique l’éditrice dans un communiqué. En effet Sylvie Jan et Michel Laurent de l’Association de solidarité France-Kurdistan ont été arrêtés à l’aéroport d’Istanbul en Turquie, ce lundi 18 mars 2019.Se rendant à Diyarbakır pour le nouvel an kurde, ils étaient chargés par Emmanuelle Collas de transmettre le Prix Montluc 2019 Résistance et liberté, qui avait été remis à Selahattin Demirtaş pour son recueil de nouvelles, L’Aurore, le 10 février 2019 à la prison militaire de Montluc, à Başak Demirtaş, son épouse.« Aussi transportaient-ils dans leurs bagages plusieurs exemplaires de L’Aurore, le livre engagé d’un homme libre, dénonçant la violence faite aux femmes, les traditions patriarcales, la violence d’État, l’arbitraire et la guerre », s’indigne son éditrice.Un livre d’histoires, de promesses et d’espoir. À leur arrivée, leurs bagages, qui contenaient également la revue de presse sur L’Aurore, le diplôme du prix ainsi qu’une photographie intitulée « Le Brise-lame », offerte par Sarah Moon, photographe française et l’un des jurés du prix Montluc, ont été longuement fouillés.Retenus de force au bureau de police de l’aéroport pendant deux jours, c’est avec l’aide du consulat que le 21 mars au matin, Sylvie Jan et Michel Laurent ont finalement pu rejoindre la France.Selahattin Demirtaş, Kurde de Turquie, leader charismatique du HDP (Parti démocratique des peuples), parti le plus progressiste du Proche-Orient, est incarcéré depuis le 4 novembre 2016 en Turquie.Avocat des droits de l’homme, représentant depuis quelques années la lutte pour les droits de toutes les minorités, ethniques, religieuses et sexuelles, en Turquie, Selahattin Demirtaş est devenu écrivain en prison. Il risque une peine de 142 ans.