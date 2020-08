La littérature, les oeuvres et les auteurs en 10 podcasts

La littérature s’invite cet été dans nos oreilles pour nous rafraîchir l’esprit ! Les férus de lecture, adeptes des formats numériques et en quête de découvertes ne manqueront pas d’explorer la grande variété de podcasts littéraires disponibles. En voici une sélection.









« Le Book Club » : les grandes lectrices en trois livres



Un mardi sur deux, une lectrice connue (Françoise Vergès, Karine Tuil, Marina Rollman, Florence Loiret Caille, etc.) vous emmène dans sa bibliothèque pour vous faire découvrir ses trois livres préférés. Présenté par Agathe Le Taillandier, Le Book Club se réunit aussi dans la vraie vie lors de rencontres avec des autrices et des lectrices pour débattre d’une œuvre en particulier.





« Pile », à chaque destination son épisode



Dans Pile, chaque livre présenté correspond à une occasion, un moment de vie bien particulier. Cet été, Pile change la formule pour lier chaque livre abordé à une destination de vacances. Un livre pour bronzer en Bretagne, s’évader au Japon ou plonger en Aveyron ? Le livre parfait pour bouquiner au bord de la piscine, pour partir en week-end en famille ou encore à lire par fortes chaleurs ? Ce podcast propose pile-poil l’ouvrage adéquat à chaque situation en une cinquantaine d’épisodes. Un mardi sur deux, Claire Jéhanno vous résume le bon livre à lire au bon moment et en lit un extrait, le tout en seulement cinq minutes : le format idéal qui s’adapte à chaque situation !





« Bibliomaniacs » envoie ses cartes postales



Lancé dès le 1er février 2014, Bibliomaniacs était au départ un rendez-vous mensuel d’une heure où quatre amies parlent de leurs coups de cœur littéraires. En mars dernier, elles changent de format pour trois émissions de 25 minutes par mois. Les auteurs et les thèmes abordés sont variés, les avis apportés sont sans a priori et sans langue de bois. L’épisode 90, publié le 5 août, se veut estival et s’intitule Cartes postales : cette fois-ci, c’est au tour de leurs auditeurs de décortiquer chacun à leur tour leurs coups de cœur et vous donner l’envie d’élargir vos horizons littéraires.





« Bookmakers », les coulisses du roman



Que se passe-t-il dans la tête des auteurs lorsqu’ils rédigent un petit chef-d’œuvre ? Si vous vous demandez pourquoi on écrit tel livre ou si on peut voler des idées à d’autres, Bookmakers vous est destiné. Une fois par mois, Richard Gaitet dévoile les coulisses du travail d’un écrivain français en trois épisodes. De l’étincelle initiale aux relectures en passant par les recherches, les obstacles et l’écriture des premières lignes, tout en abordant des sujets annexes comme le rôle de l’éditeur, de l’argent et de la réception, les auteurs viennent décortiquer leur roman.



Alice Zeniter, invitée du mois de mai, raconte ici comment elle a mis au point son roman L’Art de perdre (2017), best-seller auréolé du prix Goncourt des lycéens et du prix littéraire du Monde. Bookmakers a également donné la parole à Philippe Jaenada au mois d’avril et à Delphine de Vigan en juin.





« 3 petits points », les coulisses des romans contemporains



Après la lecture passionnée d’un livre, l’envie d’en savoir plus est grande. Alix et Julie viennent combler ce manque avec le podcast 3 petits points : deux fois par mois, elles reçoivent une autrice ou un auteur pour dévoiler les coulisses de l’histoire narrée. On y retrouve notamment Tatiana de Rosnay, Claire Berest ou encore David Foenkinos. De quoi donner des clés pour lire ou relire des œuvres phares de la littérature française contemporaine.





« Fréquence 9 ¾ » : le podcast s’invite à l’école des sorciers



Dans chaque épisode, Jérémy et Marina explorent un chapitre de la saga littéraire de J.K. Rowling de manière chronologique. Lancé en septembre dernier, les deux créateurs n’en sont pour l’instant « qu’au » deuxième tome. Si ce podcast s’adresse surtout à celles et ceux qui ont déjà lu les livres ou vu les films, il vous donnera peut-être l’envie de vous plonger ou vous replonger dans cet univers magique.





« Pod monstres trésors » : survivre aux livres dont vous êtes le héros



Ce podcast « audio actif » original se décrit comme celui « dont vous êtes l’auditeur et où nous sommes le héros ». Chaque mois, dans la bonne humeur, Gaewen, Fonz et Winston plongent dans un livre dont on est le héros, sauf que ce sont eux les joueurs. Leur objectif ? Tenter de ne pas mourir au détour d’une page. Ce format vous fera (re) découvrir, entre autres, Le Tombeau du vampire de Dave Morris ou encore La Nuit du météore de Doug Headline et Dominique Monrocq.





« Calliopée », pour explorer les sujets de société



Deux fois par mois, Calliopée, le podcast littéraire présenté par Daphnée Breytenbach, s’attarde sur un ouvrage pour interroger des sujets d’actualité. En partenariat avec le magazine Books, ce podcast propose une nouvelle lecture de grands classiques (Les Liaisons dangereuses, L’Assommoir, Baise-moi, etc.) avec des cycles de quatre épisodes sur un thème (le féminisme, la prison, les inégalités sociales, etc.).





« Adapte-moi si tu peux », des pages aux scénarios



« Le film était bien, mais le livre était mieux. » Les adaptations de romans au cinéma font souvent l’objet de débats animés. Désormais, elles ont leur propre podcast. Comment peut-on adapter un pilier de la littérature ? Un mauvais livre peut-il faire un bon film ? Depuis l’été 2018, la bande de Adapte-moi si tu peux s’attaque à des œuvres connues portées au cinéma : The Handmaid’s Tale, Twilight, Orgueils et Préjugés, Shutter Island, ou encore Peau d’Âne.





« Le Rayon BD », les bulles sous la loupe



Pour celles et ceux qui apprécient grandement l’association entre textes et illustrations, l’émission de France Culture décortique chaque semaine une bande dessinée. Les amateurs et amatrices pourront écouter le journaliste Victor Macé de Lépinay recommander quelques objets cultes du genre, interviewer des auteurs et analyser les grands thèmes qui traversent la BD.



— par Cynthia Prévot



photo d'illustration :

florantevaldez CC 0