La littérature slave renaît grâce à la collection « La bibliothèque de Dimitri »

Éditions l'Âge d'Homme, depuis la librairie l'Âge d'homme (Paris) (Actualitté - CC BY-SA 2.0) Éditions l'Âge d'Homme, depuis la librairie l'Âge d'homme (Paris) (Actualitté - CC BY-SA 2.0)

Vladimir Dimitrijević avait la vision d’une littérature libre, affranchie de toute contrainte et de toute idéologie. Ayant constaté les lacunes de l’édition francophone, notamment dans le domaine des littératures d’Europe centrale et orientale, il a constitué de son côté un catalogue éclectique et cohérent.Fondées en 1966 par Vladimir Dimitrijević, les Éditions L’Âge d’Homme ont constitué au fur et à mesure une collection de plus de quatre mille titres, jusqu’au décès de leur fondateur en 2011.Sept années plus tard, dans le but de rendre hommage à son travail, les Éditions Noir sur Blanc reprennent ce qui constituait le cœur du travail de Dimitrijević, c'est-à-dire la majeure partie du domaine étranger avec, notamment, le plus grand corpus slave de l’édition francophone.En tout, plus de six cents titres du domaine russe (Biely, Gontcharov, Zamiatine), polonais (Czapski, Witkiewicz), serbe (Andrić, Tišma, Šćepanović), anglo-saxon (Chesterton, Saki), italien (Campana, Corti, Pirandello), germanique (Ewers, Stirner, Weininger), tchèque (Bass, Čapek), ou encore espagnol (Cortes, Gracian, Unamuno) seront de nouveau disponibles au grand public.La bibliothèque de Dimitri proposera des rééditions et des traductions revues et corrigées de ces titres. Elles seront également accompagnées de préfaces ou de postfaces inédites, tout en tenant compte des nouveautés sélectionnées dans le respect de la vision de la littérature défendue par Dimitrijević. Dernière petite nouveauté : les ouvrages seront disponibles en version électronique. Les premiers titres, La Colombe d'argent (Andreï Biely) et l'Inassouvissement (Stanisław Witkiewicz) seront publiés le 7 mars 2019.Voici le programme des publications complet de l'année 2019 :- Mars :Andreï Biely, La Colombe d’argent (Russie)Stanisław Witkiewicz, L’Inassouvissement (Pologne)- Mai :Valeri Brioussov, L’Ange de feu (Russie)Joseph Czapski, Terre inhumaine (Pologne)Alexandre Grine, L’Attrapeur de rats (Russie)- Septembre :Andrzej Bart, La Fabrique de papier tue-mouches (Pologne, inédit)- Octobre :Anatoli Mariengof, Mon siècle, ma jeunesse (Russie, inédit)George et Weedon Grossmith, Journal d’un homme sans importance (Royaume-Uni)