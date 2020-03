La livraison en une journée : Amazon expérimente sur 3 millions de produits

pixabay licence





Voilà près d’un an que le sujet est sur le tapis, ouvertement : un appel aux investisseurs visait en avril 2019 à créer un modèle d’adhésion au programme Prime, avec non plus livraison gratuite sur deux jours, mais dans la journée. Brian Olsavsky, alors directeur financier, expliquait que cette transition était en cours.Ce sont désormais 3 millions d’articles que l’on voit estampillés « Today buy », qui pourront être commandés et livrés en un temps record. Et la firme jure même que ces capacités de livraison, facilitées par les installations de points relais, « nous aident à réduire les émissions carbone ».Une manière de raccourcir les distances entre l’espace de stockage et le client final, avec moins de fret aérien et de kilométrages véhiculés sur route. D’ailleurs, Amazon s’est engagé à réduire de moitié ses émissions carbone d’ici 2030. Autant commencer de suite.Les mini-entrepôts ainsi installés fonctionnent-ils avec des éoliennes ? Sans chauffage ? Ni dégagements de déchets ? Et plus encore, un client serait alors tenté de passer plusieurs petites commandes dans la semaine ou le moins, entraînant plus de déplacements… Aucune réponse , évidemment, sinon un calendrier des horaires d’achats et de livraisons :En revanche, moins intrigant et tout aussi contemporain : la firme a confirmé un cas avéré de COVID-19 à son siège de Seattle. Selon l’agence Reuters, le salarié a été mis en quarantaine après avoir été contrôlé positif au coronavirus. Il s’agit là du troisième cas pour l’entreprise — deux autres ont été détectés en Italie.Pour Seattle, les collègues de South Lake Union ont été informés et doivent prendre les précautions nécessaires. La société avait déjà pris des mesures pour limiter les déplacements de ses équipes — comme l’annulation de sa présence à la Foire du livre de Londres, qui, victime de nombreux désistements, a choisi finalement de reporter à 2021 la manifestation.