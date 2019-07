La London Library apporte son soutien aux auteurs noirs britanniques

La London Library est une des principales et plus symboliques institutions littéraires du monde. Avec plus d'un million de livres dans sa collection, elle accueille des membres reconnues dans l'univers de la littérature, notamment Agatha Christie, Siegfried Sassoon, Virginia Woolf, Stephen Fry et Andrew Marr.La bibliothèque espère devenir le foyer littéraire d'une nouvelle génération d'écrits britanniques noirs. Elle compte organiser des événements réunissant les ambassadeurs, Jacaranda Books et les auteurs de Twenty in 2020. Elle offrira également aux auteurs sélectionnés deux ans d'adhésion gratuite à la bibliothèque.Philip Marshall, directeur de la London Library, a déclaré : « Les recherches montrent à quel point, il est particulièrement difficile pour les écrivains noirs de surmonter les obstacles au développement d'une carrière d'écrivain. Dans un secteur très encombré, de nombreux auteurs extrêmement talentueux sont tout simplement évincés. »Il poursuit : « Nous tenons à développer des programmes plus spécifiquement axés sur le soutien à la diversité et, dès que nous avons entendu parler du projet Twernty in 2020, nous avons su qu'il s'agissait d'une initiative à laquelle nous voulions participer. Les écrivains noirs britanniques ont tant à offrir, mais ils ont souvent eu du mal à obtenir la reconnaissance qu'ils méritent en matière d'édition - le projet 2020 les aidera à faire une réelle différence pour eux. »Grâce à ce projet, 20 écrivains britanniques noirs seront publiés au cours de l'année, dans trois catégories : fiction pour adultes, non-fiction et poésie.Olivia Danso, alias Maame Blue fait partie des auteurs sélectionnés, elle a déclaré: « Je me sens vraiment honorée de faire partie de la London Library, qui constitue un refuge pour de nombreux grands écrivains britanniques de notre histoire. Je suis particulièrement reconnaissante à Jacaranda pour cette opportunité, et en tant qu’amoureuse de longue date des bibliothèques, le ver du livre en moi est ravi ! »La librairie Foyles est également devenue partenaire de Jacaranda Books pour Twenty in 2020, elle accueillera dans ses magasins une série d'évènement avec les auteurs du Twenty in 2020.Heather Baker, responsable des campagnes chez Foyles, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec le projet de Jacaranda Books, Twenty in 2020. Chez Foyles, nous nous efforçons de préparer et de présenter une série de livres qui incluent la culture, mettent en avant les histoires et reflètent les intérêts de toutes sortes de personnes, de toutes origines. Nous avons sauté sur l'occasion de travailler avec eux à ce sujet afin de renforcer la mission du projet, soutenir et encourager la publication indépendante et les nouvelles écritures, ainsi que la diversité des livres sur nos rayons. »Via Voice Online.