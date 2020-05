La mairie du Ve distribue des masques aux bouquinistes et libraires

Amaianos, CC BY 2.0

Si les librairies sont autorisées à rouvrir leurs portes ce lundi 11 mai, accueillir les clients dans les meilleures conditions reste un véritable casse-tête. Faute de protocole officiel, l’organisation du déconfinement est laissée aux libraires et à leur (bon) sens de l’improvisation.Pour pallier la situation, la mairie du Ve arrondissement de Paris va organiser ce mardi 12 mai une distribution de plus de 1000 masques à destination des libraires. La Maire Florence Berthout souhaite par ce moyen affirmer son « soutien à la culture et à la littérature ».Engagée depuis le début de la crise Florence Berthout avait déjà montré son attachement aux métiers du livre en prenant position pour que les traditions et savoir-faire des bouquinistes des quais de Paris soient inscrits à l’Inventaire national du Patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.Des kits de protection sanitaire (masques à visière, masques chirurgicaux et gels hydroalcooliques) seront également remis aux bouquinistes de l’arrondissement (Quai de Montebello, Quai Saint-Michel, Quai de la Tournelle) par l’intermédiaire de Jérôme Callais, président de l’association culturelle des bouquinistes de Paris.De quoi patienter avant que la loi d’urgence santaire soit promulguée.