La maison d’édition La Plage rejoint Hachette Livre

Hachette Livre vient d’acquérir 100 % du capital de la maison d’édition La Plage. Fondée par Laurence Auger et Jean-Luc Ferrante en 1994 à Paris, La Plage, avec une équipe à forte sensibilité écologique, a rapidement fédéré des auteurs inspirés et concrètement engagés dans des pratiques éthiques et durables.







La Plage édite des livres illustrés dans des domaines variés: cuisine végétarienne, vegan, bio ou sans gluten, cosmétique bio, thérapies naturelles, yoga…



« Nous sommes ravis d’accueillir cette maison d’édition à l’identité très forte qui renforce la diversité du groupe ; et nous sommes fiers que Laurence Auger et Jean-Luc Ferrante, qui sont des éditeurs de talent et de conviction, aient choisi Hachette Livre pour entamer ce nouveau chapitre de la vie de La Plage » a dit Isabelle Magnac, Directrice de la branche Hachette Illustré dont fera partie La Plage.



« Nous sommes enthousiastes ! Poursuivre cette aventure éditoriale avec Hachette Livre est pour

notre maison un gage de pérennité. Une chance aussi : pouvoir diffuser encore plus largement le

message écologiste de nos auteurs » ont ajouté Laurence Auger et Jean-Luc Ferrante.