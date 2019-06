La maison d'édition Leduc.s en hausse dans le panorama des éditeurs français

Les éditions Leduc. s publient des ouvrages autour de la santé, de la vie de famille ou encore de l’humour. Elles sont également très actives dans d’autres secteurs comme l’alimentation, la vie en couple, ou encore la grossesse et par conséquent, les enfants.Leur collection C’est Malin , des guides pratiques orientés bien-être et quotidien, 150 titres au catalogue, avec plus de 2 millions d’exemplaires vendus, fête ses 10 ans en 2019, et reste la marque iconique de la société, Leduc pratique.Leduc pratique publie dans les secteurs de la santé, du bien-être et du mieux-vivre, notamment Danièle Festy, auteure de Ma bible des huiles essentielles, avec près de 2 millions d’exemplaires vendus. Mais aussi Anne Dufour , le Dr Pierre Nys, Julien Kaibeck, Carole Serrat ou encore Saverio Tomasella.Le chiffre d’affaires des segments Bien-être/régime et Médecine/santé a également progressé. En effet, les titres sur la psychologie et le développement personnel ont augmenté de 36 %, la santé et de la vie de famille de 7 %, et de la médecine et santé de 14 %.Les Éditions Leduc. s sont désormais présentes sur le marché des essais et de la vie professionnelle par le biais de la marque Alisio qui a récemment publié J’avais 15 ans, le témoignage d’Élie Buzyn, rescapé de la Shoah, et son testament intellectuel, Ce que je voudrais transmettre, lettre aux jeunes générations.Enfin, la maison d’édition s’est investie dans le domaine de la littérature féminine grâce à la création en 2013 de leur marque éditoriale Charleston. Il publie dans cette collection Martha Hall Kelly, Lucinda Riley ou encore Rupi Kaur , autrice de Lait et miel (trad. Sabine Rolland).Les éditions Charleston publient également des titres français, à l’image de Marie Vareille auteure de Je peux très bien me passer de toi ou de Clarisse Sabard, autrice révélée grâce au Prix du Livre Romantique organisé avec les éditions Pocket et la ville de Cabourg.