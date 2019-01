La maison d'édition Omaké Books ouvrira sa collection manga en mars

Couverture Les Plus Grands Héros du Jeu Vidéo (Omaké Books) Couverture(Omaké Books)

Fort de son expérience dans le domaine de l’édition depuis sa création en 2010, Omaké Books a notamment publié les quatre premiers volumes de L’Histoire de Nintendo ou encore des fanbooks concernant des YouTubers, dont le Joueur du Grenier. La maison profite du lancement de leur nouvelle collection manga pour mettre à profit leur savoir du Japon et de l'univers manga.C'est Florent Gorges qui a été choisi pour diriger cette nouvelle collection. Ce dernier a déjà traduit plus de 300 mangas pour différents éditeurs et travaille quotidiennement avec des éditeurs japonais depuis près de 15 ans. Son expérience devrait permettre à Omaké Manga de diversifier au maximum sa collection.« Tout va effectivement se jouer sur la qualité des titres sélectionnés. Nous effectuons une sélection rigoureuse parmi des centaines de titres qui passent entre nos mains. Deux titres sont d’ores et déjà traduits et vont arriver en français à partir de mars. Nous garantissons la qualité narrative des mangas que nous proposerons aux lecteurs. Notre ligne éditoriale se voudra à la fois adulte, mature et geek », a déclaré Florent Gorges dans un communiqué.Toujours selon Florent Gorges, les éditeurs japonais publieraient plus de 12.000 titres par an dont seulement une infime partie arriverait en France. Le but du nouveau directeur de Omaké Manga sera de « dénicher quelques pépites encore méconnues et faire découvrir de nouveaux talents aux lecteurs français ».